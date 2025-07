Will Smith reflexiona sobre la bofetada a Chris Rock: “Uno de los momentos más difíciles de mi vida”

El actor Will Smith reflexionó sobre el polémico momento que vivió en la ceremonia de los premios Oscar 2022 cuando le dio una cachetada al comediante Chris Rock, lo que le valió ser vetado por 10 años de la Academia de Hollywood. Esto trajo muchas consecuencias para el actor en su carrera.

En una entrevista para Remi Burgz, para el podcast 1Xtra, el artista reflexionó sobre lo que vivió después de ese difícil momento y reconoció que tuvo que hacer un trabajo de introspección.

“Después de los Óscar lo he apagado todo por un tiempo, ha dicho Smith, y realmente me he dedicado a un examen fuerte y honesto de mí mismo. Tuve que disolver mi adicción a la aprobación de los demás, fue brutal”, dijo el actor en el podcast.

Smith explicó cómo sus miedos se convirtieron en sus aliados.“Cuando dejas de pelearte con tus miedos y tus defectos, se convierten en aliados, en fuentes de creatividad y poder”, declaró. El actor continuó diciendo: “Ha sido como si una tapa de alcantarilla cubriera áreas inexploradas de mi interior y, de repente, esa tapa se ha levantado”.

Will Smith causó una polémica mundial en la ceremonia de los premios Oscar 2022. El comediante Chris Rock fue presentador de una categoría en la ceremonia de la academia de ese año. Will Smith estaba nominado como mejor actor por su papel protagónico en la película King Richard. Es por eso que Rock decidió hacer un chiste sobre la alopecia de Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith.

Este chiste no causó gracia en Will Smith quien se levantó de su asiento, subió al escenario y le dio una bofetada a Rock ante millones de personas que estaban sintonizando la premiación más importante del cine.

Al regresar a su asiento Smith le gritó a Rock que no volviera a mencionar el nombre de su esposa. El comediante se mostró shockeado y continuó con la presentación del premio. Sin embargo, la acción de Will Smith causó mucha polémica y se convirtió en tema de debate en redes sociales.

Will Smith fue vetado por 10 años de cualquier evento de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Desde entonces el actor ha trabajado en sí mismo e incluso retomó su carrera como rapero. A comienzos de este año, Smith ha confirmado el lanzamiento de su primer álbum en dos décadas, titulado Based On A True Story.

Sigue leyendo:

Miguel Bosé revela secreto de “Mi Pobre Secretaria”, canción que regresa a las listas de popularidad 40 años después

Mariah Carey reacciona con indiferencia a la millonaria boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez

Belinda revela por qué aprendió a hablar inglés, reconoce que no fue fácil