Así quedó un aeropuerto bombardeado por EE.UU. en Venezuela durante operación para capturar a Maduro

Un pequeño aeropuerto de Venezuela fue uno de los blancos del operativo militar lanzado por el gobierno de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, a quienes acusa de narcotráfico.

En imágenes difundidas por los pobladores, se observa que el terminal aéreo quedó gravemente dañado, aunque este lugar, ubicado en la población de Higuerote del estado Miranda no estaba operativo.

Los agentes estadounidenses bombardearon también otros aeropuertos en Miranda: el de la localidad de Charallave y el de la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda​​ o Base Aérea La Carlota (en el área metropolitana de Caracas), con el presunto objetivo de impedir o bloquear una posible fuga del líder chavista.

En Higuerote, una primera y fuerte explosión despertó a los residentes alrededor de las 2:00 de la madrugada, según versiones recogidas por El Diario de Nueva York. Minutos después, siguieron varias explosiones de menor intensidad que se prolongaron durante varios minutos.

Los videos difundidos en redes sociales y en plataformas de mensajería instantánea mostraron llamas y densas columnas de humo que se elevaban desde el lugar, mientras persistía la confusión sobre lo que estaba ocurriendo.

La sede del aeropuerto resultó gravemente dañada: paredes de cemento y paneles livianos quedaron esparcidos por el suelo, y numerosas ventanas aparecieron total o parcialmente destruidas.

También se observaron fragmentos no identificados en áreas del estacionamiento y, en las inmediaciones de la pista, una pequeña aeronave y un vehículo destruidos.

A Buk-M2E Surface-to-Air Missile System with the Venezuelan Air Force seen destroyed by last night’s airstrikes, along with an aircraft and airport infrastructure, at Higuerote Airport in the State of Miranda, Northern Venezuela. pic.twitter.com/TaNaAW4PIc — OSINTdefender (@sentdefender) January 3, 2026

Maduro ya llegó a Nueva York

Nicolás Maduro llegó este sábado a Nueva York bajo un fuerte dispositivo de seguridad, tras descender esposado de un avión militar Boeing 757 que lo trasladó desde el Caribe hasta territorio estadounidense.

La aeronave aterrizó en la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, una instalación militar ubicada al norte del estado de Nueva York, donde lo esperaban decenas de agentes de distintas agencias federales, entre ellas el Buró Federal de Investigaciones y la Administración para el Control de Drogas, en medio de temperaturas cercanas a los dos grados centígrados bajo cero.

De acuerdo con reportes de medios locales, Maduro será trasladado en helicóptero al Metropolitan Detention Center, una prisión federal situada en el distrito de Brooklyn, donde permanecerá bajo custodia mientras avanzan los procedimientos judiciales en su contra.

El dirigente venezolano enfrenta cargos formales presentados inicialmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Este sábado, además, se hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal, la cual ratifica los señalamientos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con el uso de armas automáticas.

La imputación fue divulgada por el juez federal Alvin K. Hellerstein, quien ha estado a cargo del caso desde su apertura.

La acusación original, sustentada en una investigación de la DEA, identifica a Maduro como presunto líder del denominado Cartel de los Soles, una organización supuestamente integrada por altos mandos militares venezolanos y señalada de utilizar el tráfico de cocaína como una herramienta contra Estados Unidos.

Según las autoridades judiciales, los próximos pasos del proceso se desarrollarán en los próximos días ante un tribunal federal en Manhattan, donde Maduro deberá comparecer para responder formalmente a los cargos.

Algo pasó en el aeropuerto de higuerote explotó algo muy fuerte con explosiones pic.twitter.com/pbPLLxtzLT — CarpeDiem (@irie2014) January 3, 2026

🇻🇪🇺🇸‼️ | URGENTE — Aeropuerto Higuerote siendo bombardeado masivamente en estos momentos.



¿Bunker? pic.twitter.com/WLanXzCI7c — Agustín Antonetti (@agusantonetti) January 3, 2026

Brooo, los guardias saliendo del aeropuerto de higuerote. pic.twitter.com/NswI5hoSq7 — gabriel Aguilar (@Eykerver2003) January 3, 2026

Sigue leyendo:

• “Resolución Absoluta”, el operativo de EE.UU. que llevó al arresto de Maduro en Venezuela

• Captura de Maduro en Venezuela: puertorriqueños cerca de Roosevelt Roads en Ceiba sospechaban que algo iba a pasar

• Gobernadora de Puerto Rico sobre captura de Nicolás Maduro: “Es un nuevo día para Venezuela”