Trump tras críticas de Sheinbaum por intervención en Venezuela: “Los cárteles controlan México”

NUEVA YORK – Luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenara la intervención de Estados Unidos en Venezuela, el presidente Donald Trump afirmó que son los carteles y no la funcionaria los que controlan el país.

“Tenemos una muy buena relación con ella, es una buena mujer. Pero los cárteles controlan México. Ella no controla México. Los cárteles controlan México”, dijo Trump en entrevista con Fox News esta mañana.

Trump argumentó que en varias ocasiones le preguntó a Sheinbaum si le gustaría que EE.UU. eliminara a los carteles, y que la gobernante ha dicho que no.

.@POTUS: "She's a good woman, but the cartels are running Mexico. She's not running Mexico — the cartels are running Mexico." https://t.co/YQOjteYLHi pic.twitter.com/ciCN3m33Vd — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 3, 2026

“Algo habrá que hacer con México”, añadió Trump.

Las declaraciones del republicano se dieron luego de que el Gobierno de México rechazara “enérgicamente” las acciones militares “unilaterales” de EE.UU. contra objetivos en la República Bolivariana de Venezuela. De acuerdo con la presidenta, la acción se tomó en clara violación del artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Con base en sus principios de política exterior y en su vocación pacifista, México hace un llamado urgente a respetar el derecho internacional, así como los principios y propósitos de la Carta de la ONU, y a cesar cualquier acto de agresión contra el gobierno y pueblo venezolanos. América Latina y el Caribe es una zona de paz, construida sobre la base del respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la proscripción del uso y la amenaza de la fuerza, por lo que cualquier acción militar pone en grave riesgo la estabilidad regional”, lee parte del comunicado de la Administración Sheinbaum.

La presidenta reiteró su llamado al diálogo y a la negociación como “únicas vías legítimas y eficaces para resolver las diferencias existentes” y para preservar la paz regional.

La funcionaria además instó a la Organización de las Naciones Unidas a actuar inmediatamente para contribuir a la desescalada de las tensiones, “facilitar el diálogo y a generar condiciones que permitan una solución pacífica, sostenible y conforme al derecho internacional”.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores, por conducto de la Embajada de México en Venezuela, se mantendrá en permanente comunicación con las personas mexicanas residentes en ese país para asistirles de cualquier forma necesaria”, señaló el comunicado.

