Partido Independentista Puertorriqueño condena operativo de EE.UU. para capturar a Maduro en Venezuela

SAN JUAN – El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) condenó este sábado el operativo militar de parte de Estados Unidos contra Venezuela para arrestar al presidente de ese país, Nicolás Maduro, que considera una “flagrante violación del derecho internacional y de espaldas a las Naciones Unidas”.

“Ante la agresión militar estadounidense contra Venezuela, el PIP expresa nuestro más enérgico repudio por violentar el derecho al respeto de la soberanía de los pueblos“, expresó el colectivo independentista en un comunicado de prensa.

Igualmente, los líderes del PIP aseguraron que “el derecho al respeto a la paz, la autodeterminación y la dignidad de los pueblos son pilares irrenunciables del orden global“.

En esta misma línea, el colectivo enfatizó que “es urgente retomar la paz y el orden internacional dirigido por el diálogo diplomático“.

“Tal como ha expresado el papa León XIV sobre el conflicto entre EE.UU. y Venezuela: se debe ‘buscar el diálogo de modo justo‘”, prosiguió.

“Callar ante una agresión militar unilateral no solo traiciona los valores democráticos que defendemos, sino que pone en riesgo la estabilidad regional y, en particular, la seguridad del pueblo puertorriqueño frente a un conflicto que podría expandirse por el Caribe y generar repercusiones humanitarias, migratorias y criminales de gran escala”, abundó el PIP.

Por su parte, el presidente del opositor Partido Popular Democrático (PPD) y comisionado de Puerto Rico en Washington, D.C., Pablo José Hernández, sostuvo en sus redes sociales que la prioridad de los puertorriqueños “debe ser la restauración de la democracia en Venezuela”.

“Puerto Rico y Venezuela comparten una historia de amor por la libertad que se remonta a la hermandad entre nuestros próceres Luis Muñoz Marín y Rómulo Betancourt. Hoy, reafirmamos ese vínculo de compromiso democrático con el pueblo venezolano”, afirmó Hernández.

A su vez, el portavoz del PPD en el Senado local, Luis Hernández Ortiz, indicó en un comunicado que “los acontecimientos en Venezuela confirman que ningún poder es eterno y que los pueblos siempre reclaman democracia y dignidad”.

“Cualquier transición debe darse con garantías, evitando más sufrimiento al pueblo venezolano”, afirmó.

