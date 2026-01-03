FC Barcelona sufre más de la cuenta para vencer al Espanyol y mantener el liderato en España

El FC Barcelona, líder en solitario de LaLiga, se impuso este sábado 2-0 en un emocionante derbi en la cancha del Espanyol, gracias a las dianas tardías de Dani Olmo y Robert Lewandowski.

El internacional español recibió delante de la frontal un balón servido por Fermín López, y pateó con la diestra para batir por alto a Marko Dmitrovic (86′).

Apenas unos segundos después, Fermín se internó al área por banda derecha, avanzó pegado a la línea de fondo y envió un pase al área chica rematado por ‘Lewy’ para sentenciar (90′).

Joan García clave para el triunfo del FC Barcelona

Hasta esos dos destellos de los delanteros del FC Barcelona, los héroes del encuentro habían estado bajo palos: Joan García, exjugador del Espanyol y que fue recibido con abucheos y pancartas en las que era llamdo “rata”, detuvo en la primera mitad dos ocasiones claras de los “pericos”.

Primero, resolviendo un cara a cara contra Roberto Fernández (20′) y luego deteniendo un remate a corta distancia de Pere Milla (39′), un repertorio de atajadas que amplió en la segunda mitad.

También brilló el serbio Dmitrovic, quien hasta los goles tardíos había mantenido al Espanyol en el partido con una gran atajada a Eric García (71′).

La victoria amplía provisionalmente a 7 puntos la ventaja del Barça, que suma 49, sobre su perseguidor Real Madrid, con 42 unidades en su casillero antes de recibir el domingo al Real Betis.

La derrota es especialmente dura para el Espanyol (5º), no solo por el componente emocional del derbi, sino por las numerosas ocasiones de las que dispusieron los albiazules (5º), que sumaban 5 victorias consecutivas en LaLiga.

Olmo: “Joan García es increíble, un porterazo”

El centrocampista del Barcelona Dani Olmo afirmó tras ganar al Espanyol en el RCDE Stadium (0-2) que Joan García, con paradas clave, “es increíble, un porterazo” que “va a dar mucho” al equipo azulgrana, y destacó que hizo “un partidazo ante su exafición”.

Olmo, en declaraciones a Movistar, dijo que tanto sus compañeros como él están “muy contentos” de iniciar el año con victoria: “Sabíamos que el Espanyol nos iba a poner las cosas muy difíciles. Han hecho un gran partido, pero nosotros también y hemos estado más acertados”.

El centrocampista del Barcelona comentó que el bloque debe estar “enchufado”, tanto el equipo titular como los que salen del banquillo. “Somos un equipo”, añadió.

Preguntado por su estado físico, tras regresar de una lesión de hombro, Olmo señaló que su última dolencia ha sido “un percance más fortuito”. “Intento seguir adelante y recuperar sensaciones con fuerza y mentalidad”, cerró.

Seguir leyendo:

Sergio Ramos lidera una oferta para comprar el Sevilla FC

Dani Alves se convierte en propietario de un club de la tercera división de Portugal

Cristiano Ronaldo muestra su frustración tras no poder anotar y perder el invicto con Al Nassr [Video]