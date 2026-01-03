López Obrador condena la captura de Maduro y la intervención militar de EE.UU. en Venezuela

El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rompió temporalmente su retiro político para condenar la captura de Nicolás Maduro y la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, calificando la operación de Donald Trump como un acto de “tiranía” y atentado contra la soberanía del pueblo venezolano.

López Obrador afirmó que ni Simón Bolívar ni el expresidente estadounidense Abraham Lincoln aprobarían una misión como la realizada por Washington.

“Estoy retirado de la política, pero mis convicciones libertarias me impiden callar ante el prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela y el secuestro de su presidente”, escribió el exmandatario mexicano en su cuenta de la red social X.

López Obrador también se dirigió directamente a Trump, advirtiéndole que “no caiga en la autocomplacencia ni escuche el canto de las sirenas” y lo instó a actuar con prudencia. “No olvide que la efímera victoria de hoy puede ser la contundente derrota del mañana. La política no es imposición”, sostuvo.

AMLO respaldó posición de la presidente Sheinbaum

López Obrador respaldó además a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien desde la mañana del sábado 3 de enero condenó la operación estadounidense en Venezuela y solicitó la intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Recuerde que ‘el respeto al derecho ajeno es la paz’, como nos enseñó Benito Juárez en el siglo XIX. Soy mexicano con mucho orgullo, pero también latinoamericano. Apoyo incondicionalmente a mi presidenta Claudia Sheinbaum”, añadió.

La detención de Nicolás Maduro

La madrugada de este sábado, fuerzas especiales estadounidenses, incluyendo la Delta Force, llevaron a cabo la operación denominada “Resolución Absoluta” en Caracas y otras localidades de Venezuela para capturar a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Ambos fueron trasladados a bordo del buque USS Iwo Jima de la Marina de Estados Unidos hacia Nueva York, donde enfrentarán cargos por narcoterrorismo.

Horas después de la intervención, el presidente Donald Trump ofreció una conferencia de prensa en la que mostró la primera fotografía de Maduro detenido y detalló que la operación fue altamente coordinada, con el objetivo de neutralizar las capacidades militares venezolanas y asegurar la captura sin bajas estadounidenses.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) reiteró la condena a la operación y subrayó que se trata de una violación del Artículo 2 de la Carta de la ONU, que prohíbe la intervención militar en otros países. El comunicado destacó que “América Latina y el Caribe es una zona de paz, construida sobre la base del respeto mutuo” y advirtió que cualquier acción militar unilateral pone en grave riesgo la estabilidad regional.

