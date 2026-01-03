Sheinbaum reitera que mantiene buena relación con EE.UU. tras declaraciones de Trump sobre el narco en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró este sábado que mantiene una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, pese a las recientes declaraciones del mandatario estadounidense sobre el narcotráfico en México y en medio de la tensión diplomática tras la intervención militar de Washington en Venezuela.

“Tenemos una muy buena relación en términos de seguridad y otros temas con Estados Unidos. Hay comunicación y entendimiento”, afirmó la mandataria al ser cuestionada por la prensa durante una gira de trabajo por el estado de Tlaxcala.

Las declaraciones de Sheinbaum se producen luego de que Trump asegurara que “algo se tiene que hacer con México”, al sostener que el país es gobernado por los cárteles de la droga, afirmaciones realizadas en una entrevista con la cadena Fox News.

Sheinbaum destaca colaboración con EE.UU.

Pese a ello, la presidenta mexicana subrayó que existe coordinación bilateral, la cual, dijo, se ha construido a través de diversas reuniones de alto nivel, incluidas las sostenidas con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

“Como siempre lo hemos dicho: colaboración, coordinación, pero no subordinación”, puntualizó.

Las declaraciones de Trump ocurrieron horas después de que el gobierno mexicano expresara su rechazo al operativo militar de Estados Unidos en Venezuela, que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, y ante el anuncio de que Washington asumirá temporalmente el control del país sudamericano.

La postura de Claudia Sheinbaum

Sobre este punto, Sheinbaum reiteró que México mantiene una política exterior basada en la no intervención y la solución pacífica de los conflictos, en apego a la Constitución y al derecho internacional.

“Defendemos la doctrina Estrada y lo que establece el artículo segundo de la Carta de las Naciones Unidas, que señala claramente que no debe haber intervención militar, sino soluciones multilaterales”, señaló.

El Artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas dice textualmente:



“Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 3, 2026

La presidenta agregó que, aunque por el momento no tiene previsto sostener una llamada directa con Trump, su gobierno mantiene comunicación diplomática activa y podría emitir un nuevo posicionamiento en las próximas horas o días.

Respecto a la relación de México con Venezuela, Sheinbaum indicó que el tema será analizado junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), siempre dentro del marco constitucional.

En un comunicado previo, la SRE condenó las acciones militares de Estados Unidos en territorio venezolano, al considerar que violan la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y llamó a respetar la soberanía y el derecho internacional.

Sheinbaum concluyó destacando la importancia de que América Latina y el Caribe mantengan una postura común en defensa de la soberanía de los pueblos y la resolución pacífica de las controversias internacionales.

