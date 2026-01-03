Trump revive declaraciones de Maduro y publica video donde lo retó a detenerlo

El presidente Donald Trump publicó este sábado un video en su red social Truth Social en el que se burla de declaraciones pasadas del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien en una grabación sin fecha desafiaba abiertamente a Washington a capturarlo.

El video, de aproximadamente 40 segundos, inicia con imágenes de Maduro hablando con tono desafiante desde el Palacio de Miraflores, sede del gobierno venezolano. “¡Venga por mí! Aquí los espero. ¡No se tarde en llegar, cobarde!”, dice el mandatario venezolano en la grabación.

La secuencia es seguida por imágenes de un águila estadounidense, símbolo nacional de Estados Unidos, y videos difundidos en redes sociales que muestran ataques a instalaciones militares en Venezuela, realizados durante la operación que derivó en la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, en la madrugada del sábado 3 de enero.

El material audiovisual fue acompañado por la canción Thunderstruck, del grupo australiano AC/DC, reforzando el tono de burla y victoria que Trump imprimió a la publicación.

🚨 HOLY CRAP! This might just be the most EPIC Trump post of all time



Trump posted a video of Maduro CHALLENGING 47 to “come get me,” followed up by a screaming Bald Eagle & Thunderstruck blaring in the background during missile fire 🇺🇸🦅



Trump said “challenge accepted” 🤣🔥 pic.twitter.com/3IPKUnGRtM — Nick Sortor (@nicksortor) January 3, 2026

La detención de Nicolás Maduro en Venezuela

De acuerdo con el propio mandatario estadounidense, Maduro y Flores fueron detenidos por fuerzas especiales de Estados Unidos en una instalación que describió como una “fortaleza militar” ubicada en el corazón de Caracas, y posteriormente trasladados en helicóptero a un buque militar estadounidense en el Caribe.

Horas antes, Trump había publicado también en Truth Social una fotografía del líder venezolano detenido a bordo del buque USS Iwo Jima, imagen que se convirtió en la primera confirmación visual del arresto.

En una conferencia de prensa realizada en su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida, Trump calificó la operación como “una de las demostraciones más impresionantes, efectivas y poderosas del poderío militar estadounidense” y aseguró que ningún militar estadounidense murió durante el operativo.

El mandatario reconoció que uno de los helicópteros utilizados resultó ligeramente dañado y que dos soldados sufrieron heridas, aunque precisó que la aeronave logró regresar a su base sin mayores incidentes.

Despliegue militar para detención de Maduro

Trump afirmó que durante la operación fueron neutralizadas las capacidades militares venezolanas, incluyendo sistemas de defensa aérea, lo que permitió el ingreso de helicópteros a la capital. El operativo, según dijo, involucró más de 150 aeronaves, entre drones, aviones de combate y bombarderos estratégicos.

El jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, confirmó que los sistemas de defensa aérea de Venezuela fueron desmantelados para garantizar el éxito de la misión, y detalló que la unidad que capturó a Maduro aterrizó en Caracas a las 2:01 de la madrugada, hora local.

Trump señaló además que Estados Unidos asumirá temporalmente la administración de Venezuela hasta que se concrete una transición política, y adelantó que su gobierno planea invertir en la industria petrolera venezolana.

El presidente estadounidense indicó que Maduro, Flores y el hijo mayor del mandatario venezolano enfrentarán nuevos cargos federales en Nueva York, entre ellos narcoterrorismo, en una acusación que amplía procesos judiciales previos contra el líder chavista.

