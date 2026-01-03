María Corina Machado llama a “tomar el poder” tras captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025 publicó una carta este sábado declarando que “llegó la HORA DE LA LIBERTAD” después de que el presidente Donald Trump anunciara la captura del mandatario venezolano en una operación militar sorpresa.

Venezolanos, llegó la hora de la libertad. pic.twitter.com/ehy20V1xm9 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 3, 2026

El mensaje de Machado

En un comunicado difundido a través de sus redes sociales oficiales, María Corina Machado afirmó que Nicolás Maduro “desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones”. La dirigente vinculó la captura con el rechazo del régimen a “aceptar una salida negociada”, señalando que “el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley”.

El texto, firmado el 3 de enero de 2026, reconoce explícitamente a Edmundo González Urrutia como “legítimo Presidente de Venezuela” quien debe “asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran”. González Urrutia, quien se proclamó ganador de las elecciones del 28 de julio de 2024 tras denunciar fraude electoral, se encuentra exiliado en Madrid desde septiembre de ese año.

Llamado a la movilización dual

Machado estructuró su mensaje en dos frentes operativos claramente diferenciados:

Para venezolanos dentro del país: “Estén listos para poner en marcha lo que muy pronto les vamos a comunicar a través de nuestros canales oficiales”.

Para la diáspora venezolana: “Los necesitamos movilizados, activando a los gobiernos y ciudadanos del mundo y comprometiéndolos desde ya a la gran operación de construcción de la nueva Venezuela”.

La carta concluye con un tono patriótico-religioso: “Vamos de la mano de Dios, hasta el final. VENEZUELA SERÁ LIBRE”.

La operación militar estadounidense

Durante la madrugada del sábado, Estados Unidos ejecutó ataques sorpresa contra bases militares clave en Caracas, incluyendo el Fuerte Tiuna y la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda. Las primeras explosiones se registraron aproximadamente a la 1:50 AM hora local.

El presidente Trump anunció en Truth Social que Maduro y su esposa Cilia Flores fueron “capturados y sacados del país en avión” por la Fuerza Delta del Ejército estadounidense. Funcionarios del gobierno confirmaron a CBS News que la operación se realizó en coordinación con fuerzas del orden de Estados Unidos.

Maduro enfrenta cargos presentados en 2020 en la corte del Distrito Sur de Nueva York por corrupción, conspiración narcoterrorista y tráfico de drogas. Washington aumentó en $50 millones la recompensa por su captura tras declarar al Cartel de Los Soles —supuestamente comandado por el mandatario— como grupo terrorista.

Reacción del régimen chavista

La vicepresidenta Delcy Rodríguez, siguiente en la cadena de mando constitucional, exigió “prueba de vida” de Maduro y Flores. El ministro de Defensa Vladimir Padrino López anunció el despliegue inmediato de fuerzas militares en todo el país bajo un “estado de conmoción exterior”.

El gobierno chavista calificó los ataques como una “gravísima agresión militar” y prometió pasar “de inmediato a la lucha armada” para defender el país. “El intento de imponer una guerra colonial para destruir la forma republicana de gobierno y forzar un ‘cambio de régimen’ fracasará como todos los intentos anteriores”, señaló un comunicado oficial.

Contexto político previo

Este desenlace militar sigue a meses de tensión creciente entre Washington y Caracas. En diciembre de 2024, Trump ordenó un masivo despliegue naval en el Caribe, incluyendo el portaviones Gerald R. Ford, el más grande de la Armada estadounidense.

Machado, quien recibió el Premio Nobel de la Paz en 2025 y viajó a Oslo en diciembre para la ceremonia, había anticipado en ese viaje que “Maduro va a salir con o sin negociación”. En su mensaje de Nochevieja junto a González Urrutia, ambos líderes proclamaron que “2026 iba a ser el año de la libertad en Venezuela”.

La dirigente opositora confirmó que recibió ayuda de Washington para abandonar territorio venezolano y llegar a Noruega, aunque insistió en que no tuvo “ningún tipo de participación” en las operaciones militares estadounidenses.

Reacciones internacionales

El líder del Partido Popular español, Alberto Núñez Feijóo, pidió una “transición democrática” con Edmundo González y María Corina Machado como protagonistas, denunciando la “férrea dictadura” que ha sufrido Venezuela. El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, habló telefónicamente con González Urrutia sobre la “posible evolución” de la situación.

Trump dirigió un mensaje específico a Machado y González Urrutia señalando que “es momento de recuperar su país”.

Escenarios de transición inciertos

A pesar del anuncio triunfalista de Machado, la cúpula chavista mantiene control territorial y de las Fuerzas Armadas. La oposición no ha especificado mecanismos concretos ni fechas para la transición de poder que propone.

González Urrutia debe asumir el cargo constitucionalmente el 10 de enero de 2026 según el calendario electoral venezolano, pero el régimen ha mantenido su posición de que Maduro ganó legítimamente en julio de 2024. La captura del mandatario abre un escenario político inédito cuyo desenlace dependerá de la cohesión militar chavista y el respaldo internacional a la oposición.

​Sigue leyendo:

• En vivo: mensaje de Trump sobre acción militar en Venezuela y detención de Maduro

• “Criminal ataque”, “Viva la libertad”; reacciones en América Latina a la ofensiva de EE.UU. en Venezuela y la detención de Maduro