Nicolás Maduro y su esposa enfrentarán cargos de narcoterrorismo en Nueva York

El presidente Donald Trump confirmó este sábado que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados tras un operativo relámpago en Caracas, Venezuela y de inmediato fueron trasladados a Nueva York, donde serán juzgados relacionados con narcoterrorismo, en un hito histórico en la geopolítica latinoamericana, ya que es la primera vez que un jefe de estado en funciones es capturado y trasladado a EE.UU. para enfrentar cargos penales desde la operación contra Manuel Antonio Noriega, dictador de Panamá, en 1989.

También representa un golpe fundamental contra los regímenes bolivarianos que se extendieron en toda Latinoamérica la década pasada, por la influencia que tuvieron con los gobiernos de Venezuela y Cuba para tener éxito electoral en estos países.

Por su parte la fiscal Pam Bondi informó en un comunicado que Maduro y su esposa enfrentarán otros cargos relacionados con narcotráfico, ya que es señalado como el líder del ‘Cártel de los Soles’ una organización que desde las altas cupulas del gobierno venezolano, promovieron el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Bondi fue enfática sobre el proceso legal que enfrenta el dictador venezolano: “Nicolás Maduro y su esposa pronto enfrentarán la furia total de la justicia estadounidense, en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”.

También señaló la traición que hizo Maduro al pueblo venezolano para perpetuarse en el poder y cometer delitos desde su cargo:

“Nicolás Maduro no solo violó las leyes internacionales; traicionó la confianza más sagrada que se le otorgó al asumir su cargo. En lugar de servir al pueblo de Venezuela, utilizó el poder de la presidencia para convertir a todo un país en un narco-estado“.

“Usó las instituciones que debían proteger a los ciudadanos para proteger cargamentos de veneno que llegaron a nuestras calles en Estados Unidos. Esa traición a su cargo es lo que hoy lo trae ante la justicia estadounidense, donde aprenderá que nadie, por mucho poder que haya usurpado, está por encima de la ley”.

Y agregó: “El tirano ya no podrá esconderse detrás de un título presidencial. Se le imputan cargos de narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína que han destruido innumerables vidas en nuestra nación”.

¿Cuáles son los cargos que enfrentará Nicolás Maduro a su llegada a Nueva York?

Los cargos que estableció la Fiscalía de Estados Unidos a Nicolás Maduro y su esposa son:

Conspiración de narcoterrorismo: Maduro es señalado por el gobierno de EE.UU. como líder del ‘Cártel de los Soles’ en colaboración con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), una organización narcoterrorista colombiana, para inundar EE. UU. con cocaína Conspiración para la importación de cocaína: Cargos específicos sobre compleja red logística creada desde el gobierno de Venezuela para enviar de toneladas de droga hacia territorio estadounidense Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos: Por la importante cantidad de armamento utilizado por su círculo de seguridad para proteger las operaciones de tráfico de drogas Conspiración para el uso de armas de guerra: Cargos relacionados con la violencia táctica para mantener el control de las rutas de narcotráfico.

De acuerdo con el presidente Donald Trump, Maduro y su esposa viajan en avión a Nueva York, bajo un fuerte dispositivo federal, donde se espera su comparecencia inicial ante un juez federal en un plazo máximo de 48 horas.

¿Cuáles son los cargos contra la familia de Nicolás Maduro?

Además, esta es la primera ocasión en la que el gobierno estadounidense interpuso cargos contra Cilia Flores, esposa de maduro, implicándola en la misma red de conspiración de narcotráfico. Así como contra el hijo del dictador, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, conocido como ‘Nicolasito’, quien enfrenta cargos relacionados principalmente con el lavado de dinero y la operación logística del oro ilegal.

Aunque no hay información sobre el paradero de Maduro Guerra, el Departamento de Justicia le ha fincado cargos relacionados con el blanqueo de cientos de millones de dólares provenientes de la corrupción estatal y la venta de recursos naturales.

Así como de dirigir una red de exportación ilegal de oro desde el Arco Minero del Orinoco hacia países como Turquía y los Emiratos Árabes Unidos y cuyos fondos habrían sido utilizados ilegalmente para mantener el estilo de vida de la cúpula del régimen bolivariano, así como para financiar operaciones de represión contra la oposición.

Finalmente, enfrenta cargos relacionados con enriquecimiento ilícito mediante la firma de contratos estatales, mediante el cobro de sobornos y la asignación irregular de contratos gubernamentales a empresas fachada, controladas por su círculo cercano para obtener financiamiento ilegal para el régimen.

¿Qué funcionarios venezolanos cercanos a Maduro enfrentan cargos?

Además de Nicolás Maduro y Cilia Flores, el Departamento de Justicia de EE.UU. tiene una lista de altos funcionarios venezolanos acusados de narcoterrorismo, corrupción y lavado de dinero, relacionados con el ‘Cártel de los Soles’:

Figuras militares y de inteligencia

Diosdado Cabello: Expresidente de la Asamblea Nacional y considerado el segundo hombre más poderoso del régimen. Está acusado de organizar y dirigir el envío de cargamentos de droga y de recibir sobornos masivos de minería ilegal

Expresidente de la Asamblea Nacional y considerado el segundo hombre más poderoso del régimen. Está acusado de organizar y dirigir el envío de cargamentos de droga y de recibir sobornos masivos de minería ilegal Vladimir Padrino López: Exministro de la Defensa. Los cargos incluyen el uso de la estructura militar venezolana para facilitar el paso de aeronaves cargadas de cocaína hacia Centroamérica y EE.UU.

Exministro de la Defensa. Los cargos incluyen el uso de la estructura militar venezolana para facilitar el paso de aeronaves cargadas de cocaína hacia Centroamérica y EE.UU. Hugo Carvajal, ‘El Pollo’: Exjefe de Inteligencia Militar. Fue extraditado desde España y ya enfrenta procesos en Nueva York por su presunto rol histórico en la coordinación de rutas de tráfico de drogas con grupos guerrilleros

Cúpula judicial y económica

Maikel Moreno: Expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, acusado de lavado de dinero en EE.UU., vinculado a la recepción de sobornos para manipular casos judiciales en Venezuela

Expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, acusado de lavado de dinero en EE.UU., vinculado a la recepción de sobornos para manipular casos judiciales en Venezuela Tareck El Aissami: Exministro de Petróleo y exvicepresidente. Señalado como facilitador clave del narcotráfico y de mantener vínculos financieros ilícitos con organizaciones extremistas en Oriente Medio

Exministro de Petróleo y exvicepresidente. Señalado como facilitador clave del narcotráfico y de mantener vínculos financieros ilícitos con organizaciones extremistas en Oriente Medio Néstor Reverol: Exministro de Interior y Justicia. Está señalado por usar su autoridad policial para proteger cargamentos de droga y alertar a traficantes sobre operativos internacionales

Exministro de Interior y Justicia. Está señalado por usar su autoridad policial para proteger cargamentos de droga y alertar a traficantes sobre operativos internacionales Luis Motta Domínguez: Exministro de Energía Eléctrica, acusado de lavado de activos y conspiración para cometer fraude en el sistema eléctrico nacional

