ONU: Ataque a Venezuela marca un precedente peligroso para la región

El Secretario General de la ONU, António Guterres advirtió que la acción militar que aplicó el ejercito de EE.UU. en Venezuela la madrugada de este sábado en Caracas para detener al dictador, Nicolás Maduro, tiene implicaciones preocupantes para la región y reiteró la importancia de velar por los derechos humanos para proteger al pueblo de Venezuela.

En un comunicado, Guterres advirtió que este operativo podría provocar repercusiones preocupantes para la región: “Independientemente de la situación en Venezuela, estos acontecimientos constituyen un precedente peligroso”, añadió.

Asimismo, reiteró la importancia del pleno respeto entre los países, por parte de todos, del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas.

Adicionalmente, el Secretario General de la ONU subrayó su preocupación por el hecho de que no se hayan respetado las normas del derecho internacional. Por ello, instó a todos los actores en Venezuela a entablar un diálogo inclusivo, con pleno respeto de los derechos humanos y el estado de derecho.

Proteger a los venezolanos, la prioridad de la ONU

Por su parte, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos instó a todos los gobiernos involucrados a actuar “con moderación” y respetar plenamente la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional en materia de derechos fundamentales:

“La protección de la población de Venezuela es primordial y debe guiar cualquier medida que se adopte en el futuro”, dijo Volker Türk mediante un mensaje en sus redes sociales.

En una carta dirigida al presidente del máximo órgano resolutivo, la Misión Permanente de Venezuela ante la ONU acusó a las fuerzas estadounidenses de “ejecutar un conjunto de ataques armados brutales, injustificados y unilaterales”, detallando bombardeos a sitios civiles y militares en Caracas y otras ciudades en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, Así como ataques con helicópteros y aviones en diversos puntos del territorio venezolano.

Venezuela pidió a la ONU que condene la agresión y que cesen los ataques armados estadounidenses, así como la rendición de cuentas sobre el operativo.

Venezuela enfrenta una crisis política

Mientras tanto, persiste el estupor en el país sudamericano, donde el aparato de gobierno bolivariano reportó dos posibles muertes, aún no confirmadas, e intenta sostenerse en el poder, acusando al gobierno estadounidense de “haber secuestrado a su líder”. Además, solicitaron una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU, la cual está programada originalmente para las 5 p.m. ET, este sábado, para discutir el asalto.

De acuerdo con diferentes reportes, el operativo se realizó alrededor de las 2 a.m. hora de Caracas a través de una ofensiva aérea que incluyó bombardeos a instalaciones militares y explosiones en la capital del país. Así como un apagón que facilitó el acceso a Maduro, hasta lograr finalmente su captura.

Durante la mañana de este sábado, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que un comando de su ejército, lograron la captura del mandatario venezolano y a su esposa y de inmediatamente los traslado vía aérea a Estados Unidos, donde enfrentan varios cargos vinculados con ‘narcoterrorismo’.

Este operativo ocurrió luego de meses de tensión creciente, e incluyó un importante despliegue militar frente a las costas de Venezuela y una serie de ataques letales contra supuestas embarcaciones de narcotraficantes, conocidas como ‘narcolanchas’ desde hace vías semanas.

En declaraciones esta mañana, el presidente estadounidense reconoció que preparaban un “posible segundo ataque a mayor escala si fuera necesario”. También adelantó que las empresas petroleras de su país tomarán el control para gestionar el petróleo venezolano. Finalmente, indicó que Estados Unidos va a gobernar Venezuela hasta que puedan realizar una transición “segura, adecuada y prudente”.

Sigue leyendo:

– Nicolás Maduro y su esposa enfrentarán cargos de narcoterrorismo en Nueva York

– ¿Cómo EE.UU. capturó a Nicolás Maduro y a su esposa en Venezuela?

– Rusia condena la intervención en Venezuela: “Es una agresión flagrante”