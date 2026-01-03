Trump confirma que “EE.UU. gobernará Venezuela en transición” y alista un segundo ataque

El presidente Donald Trump informó que, tras la captura de esta mañana de Nicolás Maduro, EE.UU. estará a cargo del gobierno en Venezuela hasta que se pueda realizar una transición “segura, adecuada y sensata”. Además, adelantó que el comando que se mantienen en aguas del Caribe tenía preparado un un segundo ataque contra la cúpula militar.

En conferencia de prensa desde Mar-a-Lago, el mandatario reconoció a las fuerzas armadas por el operativo eficaz que esta madrugada derivó en la captura del dictador venezolano y su esposa, Cilia Flores, y explicó que: “Vamos a gobernar el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata. No queremos que alguien más se involucre. Así que vamos a gobernar el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata, y tiene que ser sensata, porque eso es de lo que nos importa”, dijo.

Trump condenó al gobierno bolivariano encabezado por Maduro y lo acusó de utilizar su cargo para cometer actos de narcotráfico para enviar grandes cantidades de droga a EE.UU., así como cometer actividades criminales, incluso en territorio estadounidense, a cargo del grupo criminal conocido como el Tren de Aragua. También condenó el sufrimiento al que este gobierno sometió al pueblo de Venezuela, provocando una oleada de millones de migrantes que huyeron de la dictadura de Maduro.

“Una Venezuela que no tuvo en cuenta el bienestar del pueblo venezolano durante décadas. No vamos a permitir que eso suceda. Ya estamos en ese punto, pero nos quedaremos hasta que se produzca la transición adecuada. Así que nos quedaremos hasta que podamos dirigirlo, hasta que se produzca una transición adecuada”.

También señaló que preparan un segundo ataque, que será todavía más espectacular que el de este sábado y felicitó a las fuerzas armadas por su eficacia, al tiempo que confirmó que no hubo bajas entre los agentes que participaron en el operativo ni daños en el equipamiento militar: “tenemos el mejor ejército del mundo”, confirmó.

“Estamos listos para organizar un segundo ataque mucho mayor si es necesario. Así que estábamos preparados para una segunda oleada si fuera necesario. De hecho, asumimos que sería necesaria. Pero ahora probablemente no sea la primera oleada, si se le puede llamar así”, dijo.

Reactivar la industria petrolera en Venezuela y recuperar la deuda con EE.UU.

Trump hizo énfasis que durante la intervención velarán por los intereses estadounidenses en Venezuela, principalmente en su rica industria petrolera y aseguró que además de reactivar la industria, harán énfasis en recuperar la deuda que generó el país afectando intereses e infraestructura estadounidense instalada en ese país.

“Como todos saben, el negocio petrolero en Venezuela ha sido un fracaso, un fracaso total, durante un largo período”, explicó Trump. “No producían casi nada, en comparación con lo que podrían haber estado produciendo. Haremos que nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, entren, gasten miles de millones de dólares, reparen la infraestructura petrolera, que está muy deteriorada, y empiecen a generar ingresos para el país”.