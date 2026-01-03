Ricardo Montaner reza por Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa

El cantante Ricardo Montaner, la mañana de este sábado, compartió un mensaje a través de su cuenta de Instagram tras la situación que se está registrando en Venezuela por las detonaciones que hubo en lugares estratégicos en Caracas. Sin embargo, su emoción se registra tras confirmarse que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados en horas de la madrugada.

Las explosiones iniciaron a las 02:00 a.m., hora local, y fue en las plataformas digitales cuando los caraqueños comenzaron a compartir videos de lo que ocurría, generando incertidumbre en los ciudadanos tras desconocer lo que sucedía. Además, los helicópteros estaban sobrevolando y los nervios para muchos venezolanos aumentaron.

“Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano, llévate a los malos y permite que la paz reine, y que tu amor y misericordia guíen el futuro de todos los que te aman. Amén, amén. #Venezuela #venezuelalibre”, escribió el cantante.

Montaner, además de ser reconocido por su amplia carrera en la industria musical, también lo es por su fe en Dios, dado que es cristiano, y, tras la tensa situación que se vive en la nación, se encuentra pidiendo por las personas que están en el país y espera que, con el transcurrir del tiempo, las cosas mejoren para todos.

“Los Estados Unidos han realizado con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, ha sido capturado y trasladado fuera del país. Esta operación se realizó en conjunto con las fuerzas del orden de EE. UU. Próximamente, se darán más detalles. Habrá una conferencia de prensa hoy a las 11 a.m. en Mar-a-Lago”, dijo Trump en horas de la madrugada de este sábado.

La fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, dijo de lo que se le acusa a Maduro: “Conspiración narcoterrorista, conspiración de importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra los Estados Unidos. Pronto se enfrentarán a toda la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”.

