Tragedia Suiza: uso de bengalas podría ser la causa del incendio en bar Le Constellation que deja 40 muertos

Las primeras investigaciones sobre el incendio que arrasó el bar Le Constellation en la estación de esquí Crans-Montana, en Suiza, apuntan a que el fuego se originó por el uso de bengalas encendidas sobre botellas de champaña durante la celebración de Año Nuevo, informaron las autoridades .

Según la fiscal local, Beatrice Pilloud, las “fuentes luminosas” fueron llevadas demasiado cerca del techo mientras eran portadas por el personal, lo que habría provocado el fuego.

“Todo indica que el fuego comenzó a partir de las velas encendidas o bengalas sujetas a las botellas de champaña”, señaló Pilloud, aunque precisó que la investigación sigue abierta.

Material del techo y posibles negligencias

Las bengalas utilizadas en ambientes festivos emiten chispas hacia arriba, lo que pudo haber alcanzado materiales inflamables del techo, recubierto para bloquear el sonido, destaca la investigación de las autoridaes.

La fiscalía y la policía indicaron que este material facilitó la rápida propagación del incendio.

Investigan posible negligencia

El jefe de gobierno regional de Valais, Mathias Reynard, dijo a RTS que los investigadores buscan determinar si hubo negligencia en la elección o mantenimiento del material del techo y si corresponde atribuir responsabilidades penales. Pilloud agregó que la investigación técnica continuará para esclarecer si algún responsable deberá ser acusado formalmente.

Testimonios de sobrevivientes

El bar estaba ubicado en un sótano, lo que dificultó la evacuación y contribuyó a la rápida expansión de las llamas, según testimonios recogidos por BFMTV y AP. Axel Clavier, un joven de 16 años de París, relató que logró escapar tras protegerse detrás de una mesa y romper una ventana con ayuda de sus pies, evitando la puerta principal, que era demasiado angosta para la multitud.

Otras asistentes describieron cómo empleadas del lugar ingresaron con botellas de champaña adornadas con bengalas encendidas y un camarero cargaba a una compañera mientras ella sostenía la bengala. Las llamas se propagaron casi de inmediato, provocando el colapso del techo de madera y una estampida hacia la única escalera disponible.

Suman 40 víctimas por incendio en Bar Le Constellation

El balance oficial del incendio, informado por las autoridades suizas y la policía regional de Valais, asciende a 40 muertos y 119 heridos, aunque las cifras podrían variar conforme avance la identificación de víctimas. La gravedad de las quemaduras ha obligado a solicitar muestras de ADN a las familias para facilitar el proceso forense.

De los 119 heridos, 113 han sido identificados: 71 suizos, 14 franceses, 11 italianos, cuatro serbios, uno bosnio, uno belga, uno polaco, uno portugués y uno luxemburgués. Alrededor de 50 personas fueron derivadas a unidades especializadas en quemaduras en hospitales de Alemania y Francia, y muchos permanecen en estado crítico.

Reacciones y solidaridad

Tras el incendio, la comunidad de Crans-Montana y los visitantes expresaron su dolor mediante vigilias, altares improvisados y oraciones en la Iglesia de Montana-Station. Centenares de personas depositaron flores y velas cerca del lugar del siniestro, mientras otros se congregaron en silencio compartiendo mensajes de apoyo.

El papa León XIV expresó sus condolencias mediante un telegrama al obispo de Sion, pidiendo por el descanso de los fallecidos y consuelo para quienes sufren pérdidas o lesiones. Autoridades locales, extranjeras y organizaciones, como la Federación Italiana de Golf, también expresaron solidaridad con los afectados.

