Consejos para saldar deudas y ahorrar para tus sueños en 2026

Estamos en los primeros días del 2026 y en todo el mundo la gente se prepara para intentar mejorar el funcionamiento de sus finanzas personales, como uno de los propósitos más recurrentes para el año que comienza. Estas estrategias incluyen desde la creación de fondos de emergencia, liquidar tarjetas de crédito, ahorrar para comprar una casa nueva, la consolidación de deudas o simplemente saber cómo usar mejor tu dinero.

“El Año Nuevo es un momento realmente bueno para revisar y realinear tus objetivos financieros en general”, afirmó Erica Grundza, planificadora financiera certificada en Betterment, una aplicación de inversión y ahorro a The Associated Press.

Al establecer tus metas para 2026, Grundza recomienda tener una visión optimista, pero realista, del futuro enfocada en los motivos para redefinir tu enfoque financiero y cómo quieres que funcione en tu vida e implica establecer estrategias tan sencillas como ahorrar $10 cada semana en una cuenta de ahorros para las personas que van comenzando, o bien, generar un ahorro más importante como para tener un fondo para comprar una casa en los próximos años.

Estas son otras estrategias para sanar tus finanzas en el nuevo año:

Crear metas alcanzables

“Las resoluciones pueden convertirse fácilmente en metas inalcanzables que parecen más un sueño”, dijo MarieYolaine Toms, coach y fundadora de Focused Fire, una empresa de coaching financiero. La experta advierte sobre la importancia de evitar expectativas poco realistas para evitar que un fracaso financiero termine con tus buenas intenciones.

“Lo que digo todos los años es que no estoy haciendo resoluciones, estoy haciendo planes que se pueden seguir hacia adelante, hacia atrás y ajustar hasta completarlos”, dijo. Y agregó que es importante que consultes tu informe crediticio con las tres agencias de crédito y, con el resultado elaborar un plan viable para abrir una cuenta de ahorros. Por ejemplo, añadir $25 a su cuenta de ahorros cada semana.

Ya sea que intentes saldar deudas o ahorrar para unas vacaciones en el extranjero, el primer paso para crear un plan puede ser crear un presupuesto. Al hacerlo, lo mejor es encontrar una técnica que te funcione, ya sea el clásico plan 50/30/20 u otro estilo de presupuesto, detalló.

Deshacerse de las deudas

Rachel Pelovitz, editora de una revista de 33 años, explicó cómo afrontó el quedarse sin trabajo en septiembre. Señala que ante la emergencia, tuvo que analizar más de cerca sus finanzas ya que también tenía una deuda importante a causa del desempleo de su esposo, que se prolongó por 18 meses.

Finalmente, la pareja decidió vender su casa y trabajar con una organización de consolidación de deudas. Detalló que su objetivo principal para el próximo año es reducir a la mitad de su deuda de tarjeta de crédito y con parte del dinero de la venta de la casa, empezar a invertir moderadamente.

Crear una cuenta de ahorros

Jenni Lee, de 27 años, relató que este año está decidida a aumentar sus ahorros, pues aunque se considera buena con el manejo de su dinero, en los últimos seis meses ha gastado más de la cuenta y quiere controlarse porque desea ahorrar lo suficiente para comprarse una casa.

“Estoy empezando a pensar realmente dónde gano ahora para que no me duela más adelante cuando finalmente decida comprar y ser dueño de un lugar”, dijo Lee, que trabaja como creadora de estilo de vida en TikTok con sede en Chicago.

Mientras ahorra para su futura casa también desea viajar a Corea del Sur y para ello, dijo que recortará gastos innecesarios en ropa y comidas fuera de casa, ya que las redes sociales influyen habitualmente en las decisiones de compra y orillarlas a gastar de más.

Contar con un fondo de emergencia

Si está en condiciones de crear este fondo, los expertos recomiendan diseñar varias metas financieras que trabajen al mismo tiempo para acelerar tu progreso. Melanie Duarte, explicó que sus metas financieras de Año Nuevo incluyen pagar sus préstamos estudiantiles y la deuda de tarjetas de crédito, mientras crea un fondo de emergencia.

“Me aseguré de incluirlo en mi presupuesto, aunque fuera algo tan pequeño como $50. Solo quiero asegurarme de guardar algo (en mi fondo de emergencia) para que con el tiempo se multiplique”, dijo la joven de 23 años que es propietaria de una agencia de marketing.

Sin embargo, detalló que ha tenido que aprender a manejar sus finanzas porque su familia no hablaba abiertamente del tema cuando era niña y que desde que abrió su propio negocio se ha esforzado en reescribir su relación con el dinero.

Encontrar el equilibrio financiero

Finalmente, los expertos hacen énfasis en hallar un equilibrio entre ahorrar para tus objetivos a largo plazo y disfrutar de tu dinero, aunque no es fácil. Tras la muerte de su abuelo, pocos años después de jubilarse, Tiana Stewart, de 26 años, dijo que tenía problemas para disfrutar de los frutos de su trabajo, por lo que el año pasado, Stewart decidió disfrutar de su vida y aumentar sus viajes.

“Entiendo que ahorrar para la jubilación es importante, pero también quiero disfrutar de mi vida y del dinero por el que trabajo en este momento, especialmente con mi edad”, dijo Stewart, residente de Maryland.

Sin embargo, reconoció que primero necesita centrarse en saldar deudas, ahorrar e invertir y que su objetivo es el equilibrio saludable entre disfrutar de la vida y ahorrar para el futuro.

Para algunos, participar en retos presupuestarios, como el año sin compras, puede ser una excelente manera de establecer límites en sus gastos y reservar dinero para sus metas financieras. Muchas personas comienzan estos retos a principios de año y se comprometen a continuar hasta el final, pero otras empiezan con un mes sin compras. Hay muchas alternativas para comenzar una vida financiera mucho más sana.

