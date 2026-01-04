Frank Cairone, prospecto de Milwaukee Brewers, hospitalizado tras accidente de tránsito

En incertidumbre se encuentra el mundo del béisbol luego de que se conociera que el prospecto de Milwaukee Brewers, Frank Cairone, sufrió un accidente de tránsito el pasado viernes en Franklinville, Nueva Jersey.

La noticia se dio a conocer el pasado sábado gracias a un comunicado que la franquicia difundió por medio de MLB.com. El joven lanzador zurdo fue hospitalizado de urgencia en un hospital Nueva Jersey.

“Frank está siendo atendido actualmente en un hospital de Nueva Jersey con el apoyo de su familia. Los pensamientos y oraciones de los Cerveceros están con Frank y su familia durante su momento difícil”, reza el comunicado.

Los detalles y por menores del accidente aún no han trascendido. Tampoco se conocen las lesiones ni parte médico. Según New York Post, fue trasladado al Centro Médico de Atlantic City después del accidente.

El lanzador zurdo cumplió 18 años el pasado mes de septiembre. Fue seleccionado de la Escuela Secundaria Regional Delsea en Franklinville, Nueva Jersey, en el número 68 en general en el Draft de 2025.

Cairone es considerado el prospecto número 26 de la organización según la MLB. Mide más de seis pies y su bola rápida es capaz de alcanzar las 95 millas por hora.

Fue reclutado gracias a una gran temporada en Delsea con 94 ponches en solo 44 entradas. También fue reconocido como All-State en 2025. Todavía no ha debutado en Las Menores.



