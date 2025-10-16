Fanática de Milwaukee fue despedida de su trabajo tras amenazar a un aficionado latino de los Dodgers con ICE (Video)

Una aficionada de los Milwaukee Brewers fue despedida de su trabajo después de protagonizar un incidente durante el Juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, donde se le escuchó amenazar a un fanático latino de los Los Angeles Dodgers con “llamar a ICE”.

La mujer fue identificada como Shannon Kobylarczyk, quien trabajaba para Manpower Group, una compañía de personal con sede en Milwaukee. La empresa confirmó el 15 de octubre que Kobylarczyk “ya no forma parte de la organización”.

El incidente ocurrió el 14 de octubre en el American Family Field, y fue captado en video por varios asistentes. Las imágenes, ampliamente compartidas en redes sociales, muestran a Ricardo Fosado, seguidor de los Dodgers, grabando con su teléfono mientras animaba a la multitud tras el jonrón de Enrique “Kiké” Hernández en la séptima entrada, que amplió la ventaja de su equipo a 4-1.

Fosado preguntó: “¿Por qué todos están tan callados?”. La respuesta de la mujer fue inmediata: “Sabes qué, llamemos a ICE”, en referencia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

Fosado, visiblemente molesto, le contestó: “Llame a ICE, llámelos. Eres (improperio) idiota”, explicando luego que es ciudadano estadounidense y veterano de dos guerras. Según relató, Kobylarczyk incluso lo denunció a la seguridad del estadio, y poco después fue escoltado fuera del recinto.

