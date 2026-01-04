Lenny Dykstra, leyenda de New York Mets, envuelto en caso de drogas en Pensilvania

Campeón de la Serie Mundial con New York Mets en 1986, Lenny Dykstra, fue supuestamente arrestado el Día de Año Nuevo por presunta posesión de drogas en Pensilvania.

De acuerdo con la cadena TMZ Sports, un informe de la Policía Estatal de Pensilvania detalló que Dykstra fue detenido en una parada de tráfico mientras viajaba como pasajero debido a una infracción de tránsito cometido por el conductor.

En medio de la detención y el procedimiento de inspección, los agentes encontraron drogas en posesión de Dykstra. Los documentos judiciales señalan que el exjugador fue arrestado.

No obstante, el abogado de la leyenda, Matthew Bill, aclaró a TMZ que su cliente no fue detenido y actualmente no presenta cargos en su contra.

“Lenny Dykstra era simplemente un pasajero en un vehículo que no le pertenecía. Indudablemente, el verdadero conductor y propietario fue detenido en el lugar bajo sospecha de manejar bajo la influencia”, declaro.

“A Lenny no se le acusó de estar bajo los efectos de ninguna sustancia en el sitio, ni fue arrestado ni llevado bajo custodia. En caso de que se presenten cargos en su contra, serán rápidamente desestimados”, explicó.

Leonard Kyle Dykstra, más conocido como Lenny Dykstra fue jardinero central. Nació el 10 de febrero de 1963, Santa Ana, California. Fue seleccionado en la ronda 13 del Draft de 1981 de la MLB por New York Mets.

Jugó con la franquicia de Queens hasta 1989. Logró consolidarse como primer bate y jardinero central titular. En 1986 ganó la Serie Mundial con el conjunto neoyorquino. Incluso conectó un jonrón clave en el Juego 3 contra Boston Red Sox.

Lenny Dykstra tras su jonrón de dos carreras que les dio la victoria en la baja de la novena entrada del tercer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional contra los Astros de Houston. (Foto AP/G. Paul Burnett).

En 1989 fue traslado a Philadelphia Phillies, equipo con el que también destacaría en la ofensiva. En 1993 llegó su segunda Serie Mundial contra Toronto Blue Jays.

En esa Serie Mundial bateó .348 con cuatro jonrones. Sin embargo, cayeron ante Toronto. Lenny participó en tres Juegos de Estrellas (1990, 1994, 1995) y ganó un Silver Slugger en 1993.

Los escándalos no han sido ajenos a su carrera. Luego de retirarse, Dykstra enfrentó múltiples problemas legales y financieros, incluyendo condenas por fraude y lavado de dinero en la década de 2010.



