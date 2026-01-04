Ganadora de lotería rechaza premio de $1 millón y elige recibir $1,000 a la semana de por vida

Una joven de 20 años en Canadá se volvió noticia internacional tras tomar una decisión que muchos consideran poco convencional: rechazó un pago de un premio de lotería de $1 millón de dólares canadienses (unos $727,828 dólares estadounidenses) para recibir en su lugar $1,000 dólares canadienses semanales de por vida (unos $727.83 dólares estadounidenses) priorizando ingresos seguros y constantes sobre una fortuna inmediata.

La historia de la ganadora

Brenda Aubin-Vega, originaria de Quebec, compró un boleto del juego Gagnant à Vie y al rasparlo descubrió tres símbolos de alcancía, lo que significaba haber ganado el premio mayor.

“¡No podía creer lo que veía! Revisé mi boleto una y otra vez”, contó a Yahoo News Canada.

Después de llamar a su padre y tomarse el día libre en el trabajo, contactó a Loto-Québec para comunicar su decisión: aceptaría una renta vitalicia de $1,000 dólares canadienses por semana en lugar del pago único de $1 millón.

La reacción en redes y el debate financiero

Su elección provocó burlas y debate en redes sociales, especialmente en Reddit, donde muchos usuarios afirmaron que recibir el millón de dólares de inmediato era la opción lógica.

Sin embargo, especialistas financieros señalan que su decisión tiene fundamentos sólidos.

Las ventajas de su elección

Uno de los factores clave son los impuestos.

En Estados Unidos, las ganancias de lotería están totalmente sujetas a impuestos federales y estatales.

Por ejemplo, el ganador del Powerball de $1.5 mil millones del 17 de diciembre habría recibido solo $516.7 millones después de impuestos federales, y posiblemente menos según su estado de residencia.

Aubin-Vega, en cambio, vive en Canadá, donde las ganancias de lotería no pagan impuestos, por lo que habría podido cobrar el $1 millón completo.

Aun así, eligió la renta semanal, que equivale a un rendimiento anual garantizado de 5.2%, muy superior al rendimiento del bono del gobierno canadiense a 10 años, que actualmente es de 3.4%.

En términos simples, aseguró un ingreso que es más seguro que el mercado de valores y más rentable que el mercado de bonos.

Su edad también influyó. Con pagos de $1,000 por semana, alcanzará el $1 millón a los 39 años y, si vive hasta los 80, habrá recibido aproximadamente $3.1 millones en total.

Si invierte esos pagos semanales, podría alcanzar esas cifras incluso antes.

Además, al no recibir una suma llamativa de inmediato, reduce el riesgo de personas oportunistas. Un usuario de Reddit resumió esta ventaja así:

“La ventaja de no tomar el pago único es que los buitres no empiezan a rondar. Es la única forma de ganar un millón y poder contarlo”.

Las desventajas de rechazar el millón

No todo es positivo. La renta vitalicia elimina la flexibilidad financiera. Con $1 millón en efectivo, Aubin-Vega habría podido invertir en activos con mayor potencial de crecimiento.

Por ejemplo, invertir esa suma en un fondo indexado con un crecimiento anual de 7% podría convertirla en multimillonaria en unos 10 años.

Otro riesgo es la inflación. Con una inflación del 2% anual, el poder adquisitivo de sus $1,000 semanales se reduciría a menos de la mitad para cuando tenga 56 años.

