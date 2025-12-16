Hombre gana $100,000 en la lotería con boleto que le regalaron

Un favor familiar terminó convirtiéndose en una sorpresa de seis cifras para un residente de Maryland, luego de que un boleto de lotería de raspadito que recibió como agradecimiento resultara ser el premio mayor.

El hombre, originario de Silver Spring, contó a funcionarios de la Lotería de Maryland que recientemente recibió una llamada de un familiar al que había estado ayudando.

Mientras hablaban por teléfono, el pariente se detuvo en una gasolinera y decidió comprarle un boleto de raspadito como muestra de agradecimiento.

“Estaba hablando con él cuando llegó a una gasolinera”, recordó. “Me dijo que, ya que estaba ahí, me compraría un boleto como ‘gracias’ por la ayuda que le había dado”.

El familiar eligió un raspadito Double Your Money de $10 dólares en una estación Exxon ubicada sobre Veirs Mill Road, en Silver Spring.

Aún en la llamada, el ganador le pidió que lo rascara por él y fue entonces cuando surgió la primera confusión. Inicialmente, el premio parecía ser de apenas $100.

“Los dos estábamos contentos, pero luego me dijo que esperara, que quizá lo había leído mal, y mi emoción bajó un poco”, relató el hombre.

Tras revisar de nuevo el boleto, el familiar se dio cuenta del error: había pasado por alto tres ceros. El premio real no era de $100, sino de $100,000.

El ganador confesó que la noticia le resultó difícil de asimilar. “Era imposible de creer. Yo nunca gano nada”, dijo, aún sorprendido por la grata sorpresa de aquel simple gesto de agradecimiento.

Sigue leyendo:

– Premio mayor de Powerball podría ser en el segundo más grande del año

– Mujer gana $1 millón en la lotería un día antes de su cumpleaños

– Jugadora de lotería usa curiosa estrategia al jugar raspadito y gana $100,000

– La matemática que desafió a la suerte: la mujer que ganó la lotería 28 veces

– Hombre se compró raspadito como regalo de cumpleaños y ganó $500,000

– Gana $1 millón en el Powerball tras recordar su boleto mientras lavaba platos

– Jugador de Powerball gana $1 millón y asegura que encontrarse con su abuela le dio suerte

– A punto de vencer premio de lotería Mega de $1 millón en Nueva York: no aparece el ganador