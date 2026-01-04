Maduro y su esposa recibidos con abucheos de ‘abajo el dictador’ por cientos de personas afuera de la cárcel de Brooklyn

Cientos de personas corearon y celebraron a las afueras de la prisión de Brooklyn, mientras Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, eran trasladados adentro para enfrentar cargos federales de narcoterrorismo.

Ambos fueron recibidos en el Centro de Detención de Brooklyn (MDC) por una muchedumbre ruidosa que aplaudía y coreaba “¡Abajo el dictador!”, “¡Qué vergüenza!” y “¡Sucio canalla!”.

Un venezolano, Ronny Chirinos fue uno de los más de 200 opositores que esperaron ansiosamente afuera de la cárcel de más de una hora en el frío intenso a que el dictador llegara esposado.

“Es una gran alegría ver caer al dictador, pero el régimen aún no ha caído“, señaló el joven de 21 años, quien se mudó de Maracay, estado Aragua, a la ciudad de Nueva York hace tres años debido a la crisis generada por el régimen de Maduro en Venezuela, informó New York Post.

“Quiero que todo se caiga. Que no quede nadie”, agregó.

Juskeily Matheeus, de 27 años, y su hijo de 11 años, también se alegraron afuera de la prisión, mientras los vehículos que pasaban tocaban la bocina en apoyo y otros gritaban “finalmente” en español y “Viva Venezuela” mientras ondeaban la bandera de su país.

“Nunca olvidaré este día”, expresó el venezolano Jesús Rodríguez, de 27 años.

“Vine a ver a Maduro castigado por todo lo malo que le ha hecho a mi país. Estoy agradecido por lo que Donald Trump hizo hoy por nuestro país. Quiero volver a estar con mi familia. Ahora hay esperanza”, dijo Rodríguez.

Un policía venezolano solidario finalmente calmó a los manifestantes asegurándoles que Maduro ya estaba dentro de las instalaciones de la cárcel.

El agente se asomó desde su camioneta con un megáfono diciéndole a la muchedumbre en español: “Está adentro. Vayan a casa. Regresen con sus familias. Abrácenlos. Está adentro”.

El líder del régimen venezolano y su esposa fueron capturados por las fuerzas estadounidenses en una operación militar de alto riesgo en Caracas, Venezuela, la madrugada del sábado 3 de enero.

La pareja fue sacada a rastras desde la nación suramericana y aterrizó en la ciudad de Nueva York el sábado en la noche. En un video se le ve en la oficina de la DEA en Chelsea, donde Maduro escoltado por la policía y decía a la cámara: “Buenas noches. Feliz Año Nuevo”, en un inglés pobre.

Maduro y Flores fueron acusados de narcoterrorismo federal, entre otros delitos.

Se espera que comparezcan ante un tribunal federal mañana lunes.

