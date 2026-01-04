McDonald’s enfrenta demanda porque el McRib no tiene carne de costilla

McDonald’s se encuentra en el centro de una nueva batalla legal luego de que consumidores presentaran una demanda colectiva en Estados Unidos, alegando que la empresa engañó al público al promocionar el McRib como si estuviera hecho con carne de costilla real, cuando en realidad no contiene ese tipo de carne.

La demanda y quiénes la presentaron

La demanda, de 45 páginas, fue presentada el 23 de diciembre de 2025 ante la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois por Peter Le, Charles Lynch, Dorien Baker y Derrick Wilson.

Los demandantes sostienen que el nombre ‘McRib’ y la forma de la hamburguesa, con apariencia de costillas, llevarían a cualquier consumidor razonable a pensar que el producto contiene carne de costilla, cuando, según el documento legal, no la contiene en absoluto.

De acuerdo con la demanda, el McRib está elaborado con cerdo reestructurado, que combina partes como hombro, corazón, tripa y estómago escaldado, ingredientes que no califican como carne de costilla.

Qué exige la demanda

El litigio incluye 16 cargos legales, entre ellos fraude, incumplimiento de garantía, violaciones contractuales y violaciones a leyes estatales de protección al consumidor.

La acción busca representar a una clase nacional de personas que hayan comprado un McRib durante los últimos cuatro años, además de subclases específicas en California, Nueva York, Illinois y Washington D.C.

Los demandantes solicitan indemnizaciones económicas, restitución del dinero pagado y medidas judiciales para evitar que la empresa continúe con este tipo de prácticas.

McDonald’s responde a las acusaciones

Un portavoz de McDonald’s declaró a The Independent que el McRib está elaborado con 100% carne de cerdo sin hueso, salsa BBQ, cebolla y pepinillos, y negó categóricamente que incluya corazón, tripas o estómago.

“Esta demanda distorsiona los hechos y muchas de las afirmaciones son inexactas. La calidad y seguridad de los alimentos están en el centro de todo lo que hacemos, por eso estamos comprometidos a usar ingredientes reales y de calidad en todo nuestro menú”, señaló el vocero.

“Nuestro sándwich McRib, favorito de los fans, está hecho con 100% carne de cerdo proveniente de granjeros y proveedores de Estados Unidos. Siempre hemos sido transparentes con nuestros ingredientes para que nuestros clientes puedan tomar la mejor decisión para ellos”, añadió.

El historial del McRib y su popularidad

El McRib fue lanzado a nivel nacional en 1982 y se convirtió en uno de los productos promocionales más reconocidos de la cadena.

Su disponibilidad limitada ha generado un fenómeno de seguidores que monitorean cada año cuándo y dónde regresa al menú.

En 2014, McDonald’s contrató al exconductor de MythBusters, Grant Imahara, para visitar una planta de procesamiento y desmentir rumores sobre el McRib.

En ese recorrido se mostró que la carne se compone de cerdo molido, agua, sal, dextrosa y conservadores, y no de plástico ni órganos.

El factor del precio

La demanda argumenta que precisamente por su enorme popularidad, McDonald’s tenía la responsabilidad de ser especialmente claro con la descripción del producto, ya que durante promociones cortas los clientes suelen revisar menos los ingredientes.

Según datos de McRib Locator citados en el proceso judicial, el McRib costaba en promedio $5.63 en diciembre de 2024, y en algunas sucursales llegó hasta $7.89, superando el precio promedio de una Big Mac en el mismo periodo.

Los demandantes afirman que McDonald’s sabía o debía saber que el nombre y la forma del producto inducirían a error, y que omitió deliberadamente aclarar que no contenía carne de costilla, provocando que los clientes pagaran un precio más alto bajo supuestos incorrectos.

Qué sigue para los consumidores

Si el tribunal aprueba la certificación de la demanda colectiva, millones de personas que compraron el McRib en los últimos cuatro años podrían sumarse al caso y ser elegibles para recibir compensación económica.

