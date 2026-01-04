NY reporta cifra récord de hospitalizaciones por gripe en una sola semana

El Estado de Nueva York reportó una cantidad récord de hospitalizaciones por gripe en una sola semana, anunció el Departamento de Salud del estado.

En la semana que terminó el 27 de diciembre, 4,546 personas fueron internados con gripe en todo el estado, casi 1,000 más que la semana anterior, de acuerdo con los datos rastreados por el Departamento de Salud del estado.

“Estamos teniendo una temporada de gripe más severa que en años anteriores”, expresó el Comisionado de Salud del estado, Dr. James McDonald, en un comunicado de prensa.

En la semana antes de Navidad, el Departamento de Salud de Nueva York informó del número récord de casos de gripe en una sola semana (más de 71,000) desde que empezó a rastrear los casos de gripe en 2004.

El Departamento de Salud del estado dijo que la mayoría de las personas que se enferman de gripe tienen una “enfermedad leve” y se recuperan en menos de dos semanas sin necesidad de atención médica.

La gripe, conocida también como influenza, es una enfermedad respiratoria contagiosa que por lo general se transmite de persona a persona cuando alguien infectado tose o estornuda, señaló el Departamento de Salud.

Para gran parte de las personas, los síntomas de la gripe son “una molestia, pero no extremadamente peligrosos”, indicó el Dr. Arthur Gran, especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Samaritan de Troy a inicios de diciembre.

Los síntomas de la gripe incluyen fiebre, escalofríos, tos, dolor de garganta, dolores corporales, dolor de cabeza y fatiga, de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), informó Times Union.

“Uno se siente como si le hubiera atropellado un camión”, expresó McDonald a principios de esta semana.

De acuerdo con la Clínica Mayo, las enfermedades respiratorias, como la gripe, aumenta anualmente en los meses más fríos, por lo general entre noviembre y febrero. La temporada de gripe suele llegar a su punto máximo en enero, manifestaron las autoridades de salud.

En invierno, cuando el aire es más seco, las gotas de los estornudos y la tos que contienen la enfermedad “pueden permanecer en el aire por períodos más largos y propagarse más”, según la Clínica Mayo.

De acuerdo con el último informe de vigilancia de la influenza de los CDC, publicado el 30 de diciembre, la actividad gripal es más alta y sigue aumentando en todo Estados Unidos. La actividad gripal alcanzó su punto máximo en cuatro estados: Colorado, Louisiana, Carolina del Sur y Nueva York.

El tipo más grave del virus de la gripe, conocido entre los científicos como A H3N2, ha sido más frecuentemente reportado en lo que va de temporada, dicen los CDC. En especial, se observa un rápido incremento de una nueva subvariante mutada llamada “subclado K”, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud.

El Departamento de Salud del Estado hizo un llamado a los residentes a recibir la vacuna contra la gripe, que considera “la mejor protección contra enfermedades graves y la muerte a causa de la gripe”.

Los datos del estado muestran que menos de una cuarta parte de los neoyorquinos están vacunados contra la gripe, al igual que en años pasados, pese al creciente escepticismo y la retórica antivacunas. En todo Nueva York, cerca del 24% de los adultos y niños se han vacunado contra la gripe este año, con niveles de vacunación ligeramente inferiores al promedio estatal en el Distrito Capital y el Valle del Hudson.

“Todavía hay tiempo para vacunarse contra la gripe y recuerde que la gripe se puede tratar con medicamentos antivirales si se comienza a tomar dentro de las 48 horas posteriores a la aparición de los síntomas y su médico lo considera apropiado”, expresó McDonald en el comunicado de prensa.

Sigue leyendo: