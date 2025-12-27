Alerta por récord de casos de gripe en Nueva York: nunca tantos en una semana

Nueva York atraviesa su peor semana de gripe desde que existen registros oficiales. El Departamento de Salud estatal confirmó que entre el 14 y el 20 de diciembre se reportaron 71,123 casos positivos, la cifra más alta jamás registrada en un solo período semanal y un 38% más que la semana anterior.

Las autoridades sanitarias advirtieron en un comunicado que el actual repunte supera incluso el pico de la temporada pasada y refleja una circulación intensa del virus en todo el estado, justo cuando se acerca el período en el que tradicionalmente la gripe alcanza su punto máximo, en enero.

“Estamos viendo el mayor número de casos de gripe registrados en una sola semana en el estado de Nueva York”, alertó el comisionado de Salud, Dr. James McDonald, quien señaló que el departamento está revisando de forma continua la capacidad hospitalaria para anticipar presiones sobre el sistema de salud.

Aunque la actividad gripal es elevada, subrayó que existen medidas básicas para reducir el riesgo, como la vacunación y quedarse en casa ante la aparición de síntomas.

El impacto ya se refleja en los hospitales

Las hospitalizaciones por gripe aumentaron un 63%, al pasar de 2,251 a 3,666 ingresos en solo una semana en todo el estado. En lo que va de la temporada, Nueva York acumula 189,312 casos confirmados.

A comienzos de diciembre, el estado declaró oficialmente la prevalencia de la influenza, una medida que obliga a centros y agencias de atención médica a exigir el uso de mascarillas al personal no vacunado en áreas donde haya pacientes o residentes, como parte de los protocolos de contención.

Las autoridades explican que el aumento sostenido de casos también está relacionado con una mayor capacidad de diagnóstico y reporte, gracias al uso extendido de pruebas multipatógenas.

Sin embargo, reconocen que el volumen actual de contagios indica que esta temporada está afectando a más personas que en años recientes.

El Departamento de Salud recordó que aún es tiempo de vacunarse contra la gripe y que la vacuna está disponible para personas desde los seis meses de edad.

Los grupos con mayor riesgo de complicaciones incluyen a niños pequeños, mujeres embarazadas, adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas. Además, los médicos pueden recetar antivirales como oseltamivir (Tamiflu), que ayudan a reducir la duración y la gravedad de la enfermedad si se administran dentro de las primeras 48 horas tras el inicio de los síntomas.

Junto a la vacunación, las autoridades insistieron en medidas preventivas como el lavado frecuente de manos, evitar tocarse el rostro sin higiene previa, limitar el contacto con personas enfermas, permanecer en casa en caso de síntomas y desinfectar superficies de uso común.

Según el Departamento de Salud, estas acciones siguen siendo esenciales para frenar la propagación de la gripe y otros virus respiratorios en una temporada que ya marca un récord histórico.

