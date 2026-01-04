Peloteros dominicanos en la LVBP están “resguardados” en medio de situación en Venezuela

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) aseguró este sábado que los jugadores dominicanos que participan actualmente en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) se encuentran en buen estado y bajo resguardo, en medio de la compleja situación política que atraviesa Venezuela.

A través de un comunicado oficial, la entidad informó que mantiene contacto permanente con la LVBP y con su presidente, Giuseppe Palmisano, quien confirmó que los peloteros dominicanos cuentan con el acompañamiento y la seguridad necesarios.

“La liga ha mantenido comunicación directa y constante con la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, a través de su presidente, quien ha confirmado que los jugadores dominicanos están debidamente resguardados”, señaló LIDOM, tras los recientes acontecimientos ocurridos en el país suramericano.

La liga dominicana también expresó su solidaridad con el pueblo venezolano ante el contexto político actual, reiterando su atención a la situación de los jugadores que forman parte del campeonato.

En la fase semifinal del torneo venezolano, que comenzó este viernes, participan 22 peloteros dominicanos distribuidos en los distintos equipos. Con los Navegantes de Magallanes figuran los lanzadores Félix Cepeda, Waddison Charles, Oliver Ortega, Jesús Reyes y Esmil Rogers.

Los Cardenales de Lara cuentan con Héctor Pérez, Listher Sosa, César Valdez y Juan Zapata, además del jugador del cuadro Alejandro Mejía. En las Águilas del Zulia militan los lanzadores Delvis Alegre, Ronaldo Alesandro y Wendolyn Bautista, junto al receptor Isaías Tejeda.

Por su parte, Caribes de Anzoátegui tiene en su roster a los lanzadores Harold González, Francis Peguero, Luis Reyes y Yoelvin Silver, mientras que los Bravos de Margarita cuentan con Claudio Custodio, Ángel Rondón y el infielder Juan Santana.

La preocupación por la situación en Venezuela se intensificó luego de que el pasado 14 de diciembre la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe retirara al país la sede de la Serie del Caribe. La decisión se produjo después de que las ligas de República Dominicana, México y Puerto Rico se negaran a participar en el torneo.

El retiro de la sede estuvo vinculado al aumento de las tensiones políticas entre Estados Unidos y Venezuela, en un contexto marcado por el despliegue militar ordenado por Washington en la región del Caribe.

