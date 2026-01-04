Xabi Alonso defiende a Vinícius tras los silbidos en el Bernabéu: “Va a ser fundamental”

Xabi Alonso salió en defensa de Vinícius Jr. tras los silbidos que recibió el brasileño por segundo partido consecutivo en el Santiago Bernabéu al momento de ser sustituido, y se mostró convencido de que el atacante volverá a contar con el respaldo de la afición.

El entrenador del Real Madrid destacó el rendimiento del extremo y subrayó su importancia dentro del equipo, especialmente de cara a la Supercopa de España y al próximo duelo ante el Atlético de Madrid.

“Vinícius ha aportado mucho. Entró muy bien en el partido, fue desequilibrante, provocó la tarjeta y obligó a cambiar al lateral derecho. Es insistente y le da mucho al equipo. A mí el partido que hizo me gustó por todo lo que nos ofreció”, señaló el técnico en rueda de prensa.

Xabi Alonso insistió en que el brasileño seguirá siendo una pieza clave en su proyecto y reafirmó su confianza en su influencia dentro del vestuario. “Va a ser fundamental. Vamos a la Supercopa y ante el Atlético va a ser muy importante”, remarcó.

Consultado directamente por los silbidos que volvió a recibir Vinícius pese a firmar una buena primera mitad, el técnico apeló a la unidad y a la madurez del grupo, evitando confrontar con la afición.

“Entendemos los momentos. Vinícius es maduro, nosotros también, y tenemos que responder. Estamos juntos para apoyarnos y dar nuestra mejor versión”, explicó.

El entrenador cerró su intervención reafirmando el peso del brasileño en el club y su convicción de que el respaldo del Bernabéu regresará. “Vini es, ha sido y va a ser fundamental en el Real Madrid. Estoy seguro de que el estadio le va a aplaudir de nuevo, no tengo ninguna duda”, concluyó.

