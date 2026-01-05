Ana Bárbara anuncia su retiro temporal de la música este 2026

Aunque Ana Bárbara ha conseguido numerosos éxitos, premios y reconocimientos a lo largo de su trayectoria, recientemente reveló que ha llegado el momento de tomarse un descanso dentro de la música.

En una entrevista con el programa ‘Despierta América’, tras ofrecer una presentación en Times Square, Nueva York, donde se presentó ante más de un millón de personas durante el festejo de bienvenida al Año Nuevo, la cantante mexicana habló sobre sus planes para 2026 y ahí explicó que ha decidido retirarse temporalmente de manera profesional para enfocarse en disfrutar la vida y pasar más tiempo con su familia, aunque está consciente de que esta decisión podría no ser bien recibida por todos sus seguidores.

“Esto no le va a gustar a mucha gente, pero me voy a tomar un pequeño break porque lo necesitan mi alma y mi corazón. Soy madre de familia y he tratado de estar al cien por ciento, pero no es lo mismo, entonces quiero recuperar un poco de ese tiempo que he perdido”, expresó Ana Bárbara.

Además, la intérprete de ‘Todo lo aprendí de ti’ dejó claro que no permitirá que la gente siga afectando negativamente la relación con sus hijos, y aseguró que hará todo lo que sea necesario para que las cosas tomen el mejor rumbo posible.

“Siempre hay gente enferma y malita que tratan de separarnos, y realmente creo que ese tiempo que me quisieron robar, pero no pudieron, lo voy a recuperar”, agregó.

Cabe mencionar que, durante años, Ana Bárbara ha sabido equilibrar su faceta artística con su rol como madre, y esta decisión reafirma que su prioridad actual es el bienestar de sus hijos y su estabilidad emocional.

Para finalizar, Ana Bárbara también aprovechó para tranquilizar a sus admiradores al señalar que este descanso no representa un retiro definitivo, sino una etapa para renovarse y regresar más adelante con nuevos proyectos.

