Andrea Legarreta dedica emotivo mensaje a su mamá en su cumpleaños a dos años de su muerte

Andrea Legarreta emocionó a sus miles de seguidores al hacer una publicación en honor a su mamá, Isabel Martínez, con motivo de su cumpleaños. A dos años del fallecimiento de la señora, la conductora dejó ver la profunda añoranza que aún la acompaña y el amor que permanece intacto.

A través de una publicación que realizó en su cuenta oficial de Instagram, la presentadora del programa ‘Hoy’ recordó a quien considera una de las mujeres más importantes e inspiradoras de su vida, donde no solo celebró el natalicio de su madre, sino que también expresó el dolor que sigue sintiendo por su ausencia.

“Feliz cumpleaños hasta el cielo mi amor eterno. Celebro cada segundo de tu andar por la vida amorcito!! Agradezco tu amor y caricias. Tu dulzura y tus carcajadas. Tu protección y enseñanzas. Gracias infinitas por tenerte como mi mami. Mi mejor amiga y confidente… Te extraño con cada milímetro de mi ser. Me faltas siempre y te siento siempre… Anhelo ver el brillo de tus hermosos ojitos. Y olerte mientras nos abrazamos. Pero segura estoy que estás feliz por nosotros los de acá, viéndonos viviendo un día a la vez de la mejor manera y aunque extrañándote infinitamente, viviendo intensamente y felices amorcito“, aseguró.

Más adelante, la también actriz destacó que su madre sigue presente en cada momento de la familia y que su recuerdo continúa siendo un motor para disfrutar la vida. Además, confesó su deseo de poder reencontrarse con ella, aunque sea a través de los sueños.

“Estás en cada uno de nuestros instantes y saboreamos la vida por nosotros y por ti. Hoy hay fiesta en el cielo!! Feliz cumpleaños mamita preciosa. Te amo infinito amor eterno. Mi Chabelita preciosa. Nos vemos en mis sueños??? Te espero siempre“, agregó.

Como era de esperarse, la publicación no pasó desapercibida y rápidamente se llenó de comentarios. Fans, amigos y colegas del medio del espectáculo se sumaron enviándole mensajes de cariño, solidaridad y apoyo en este momento tan significativo para Andrea.

