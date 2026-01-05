Anthony Joshua prometió a apoyar eternamente a las familias de sus amigos fallecidos en el trágico accidente

El compromiso personal del boxeador Anthony Joshua con las familias de sus amigos fallecidos quedó de manifiesto durante el funeral en Londres de Sina Ghami y Latif “Latz” Ayodele, ambos miembros cercanos de su equipo.

La tragedia, que ocurrió en Nigeria cuando el grupo viajaba para reunirse con familiares del boxeador, ha generado muestras públicas de apoyo y dolor.

La decisión de Joshua de acompañar a los familiares de sus amigos y su promesa de permanecer junto a ellos resalta el impacto emocional que el accidente ha dejado no solo en su entorno íntimo, sino también en la comunidad del boxeo internacional.

En las horas posteriores al funeral, celebrado en la London Central Mosque, el propio Joshua compartió imágenes en las que aparece con los familiares de las víctimas. Entre ellas, se destaca una foto junto a Sanaz Ghami, hermana de Sina, quien sostenía una imagen de su hermano. En otra instantánea, el boxeador se encuentra sentado en el suelo con Alex Ayodele, padre de Latif.

En sus redes sociales, Joshua reiteró el compromiso adoptado ante la pérdida: “El guardián de mis hermanos”, frase acompañada de símbolos emotivos para subrayar el sentido de protección.

Investigación del accidente en curso

La investigación del accidente está en curso y ha dejado al descubierto nuevas circunstancias. Adeniyi Mobolaji Kayode, de 46 años, chófer de Joshua, fue acusado oficialmente de conducir de manera peligrosa causando la muerte y de carecer de licencia válida. El proceso judicial, que se lleva a cabo en la Corte Alta de Sagamu en Nigeria, fue aplazado hasta el 20 de enero.

Su abogado, Olalekan Abiodun, señaló ante The Sun que su cliente se ha declarado no culpable e insistió en que “lo que ocurrió fue un accidente”, añadiendo que, según las declaraciones recogidas, la causa alegada fue un fallo en los frenos. Los investigadores de la Policía de Nigeria han mencionado que el vehículo pudo perder el control por el estallido de un neumático a alta velocidad.

El entorno cercano a Joshua detalló al medio The Sun que la relación del boxeador con Sina y Latif era de profunda confianza, ya que ambos habían formado parte de su equipo durante toda su carrera profesional; Sina era su preparador físico y Latz, su entrenador personal. El accidente se produjo cuando la Lexus SUV en la que viajaban, mientras circulaba por la peligrosa Lagos-Ibadán Expressway cerca de Sagamu, chocó contra un camión detenido. Tanto Sina como Latif, ambos de 36 años, fallecieron en el acto. Joshua y el conductor sobrevivieron, aunque el boxeador tuvo que ser extraído del vehículo y trasladado al hospital con lesiones menores.

Joshua había permanecido en Nigeria tras un combate en Miami, donde había derrotado a Jake Paul. Junto a Sina y Latz, había viajado al país africano para celebrar la Navidad y el Año Nuevo con su familia. Ante la magnitud del accidente, inicialmente Joshua dudó acerca de su presencia en los funerales, por el temor a que su asistencia acaparara la atención; finalmente, consideró imprescindible acompañar a los familiares.

Entre los datos relevantes que surgieron durante la investigación, el medio The Sun informó que Joshua habría eludido la muerte después de que el chófer le pidiera cambiar su asiento de la parte delantera a la trasera momentos antes del impacto.

