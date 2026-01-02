Revelan “milagroso” detalle que salvó la vida de Anthony Joshua en el trágico accidente en Nigeria

El conductor que manejaba el vehículo que trasladaba a Anthony Joshua enfrenta cargos formales por el accidente en el que murieron dos integrantes del equipo del ex campeón de peso pesado y en el que el propio boxeador resultó herido.

La policía del estado de Ogun, en el sur de Nigeria, confirmó que la acusación incluye, entre otros, el delito de causar la muerte por conducción peligrosa.

Además, se dio a conocer un detalle inédito: el pugilista británico se cambió de asiento con uno de sus amigos fallecidos momentos antes del siniestro.

En el accidente perdieron la vida Latif Ayodele, entrenador personal de Joshua, y de Sina Ghami, preparador físico del deportista británico. Ambos fueron declarados muertos en el lugar, mientras que Joshua fue hospitalizado y dado de alta dos días después.

La policía local informó que el conductor, Adeniyi Mobolaji Kayode, de 46 años, enfrenta cargos formales por causar muerte por conducción peligrosa, conducción temeraria y negligente, conducir sin la debida precaución y hacerlo sin licencia válida.

Grave accidente donde estuvo involucrado el boxeador Anthony Joshua. Crédito: Federal Road Safety Corps | AP

Detalles inéditos del accidente

La reconstrucción del siniestro permitió conocer detalles inéditos. El recorrido se había iniciado en Lagos, cuando Joshua tomó el asiento del copiloto, pero la visibilidad reducida llevó a Adeniyi a pedirle que se ubicara en la parte trasera.

De este modo, Latif Ayodele pasó al asiento delantero, según explicó el abogado del conductor, Olalekan Abiodun, a Daily Mail.

“Mi cliente se declaró inocente y lo que ocurrió fue un accidente. Aún no he tenido la oportunidad de hablar con él, pero sé que está diciendo que los frenos no funcionaron. También entiendo que el viaje comenzó en Lagos y que inicialmente Anthony se había sentado en el asiento delantero, pero el conductor le pidió que cambiara de asiento”, sostuvo el abogado en declaraciones recogidas por el medio británico.

“Además, el cambio de asientos ocurrió porque Anthony es una persona corpulenta y el conductor no veía bien el espejo lateral, así que le pidió ir detrás”, agregó el letrado.

El pugilista y el conductor, ambos ubicados en el lado izquierdo del coche, sobrevivieron al brutal accidente. Tanto Ayodele como Ghami “estaban sentados en el lateral del coche donde originalmente iba Joshua”, detalló abogado.

El percance, registrado en la transitada autopista Lagos-Ibadan, se produjo cuando el Lexus SUV en el que viajaba Joshua impactó contra un camión estacionado.

