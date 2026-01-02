Acusan a conductor que provocó grave accidente de Anthony Joshua en Nigeria

Las autoridades de Nigeria imputaron formalmente al conductor involucrado en el accidente automovilístico que dejó herido al campeón mundial de los pesos pesados Anthony Joshua y causó la muerte de dos de sus amigos. El caso ha reavivado el debate sobre la seguridad vial en el país.

Cargos formales contra el conductor

La policía informó que Adeniyi Mobolaji Kayode, de 46 años, fue acusado por conducción peligrosa y temeraria tras el choque ocurrido el lunes en el suroeste del estado de Ogun. De acuerdo con el portavoz policial Oluseyi Babaseyi, el imputado enfrenta cuatro cargos:

Conducción peligrosa con resultado de muerte.



Conducción imprudente y negligente.



Conducir sin el debido cuidado.



Conducir sin licencia nacional válida.



Kayode permaneció bajo custodia desde el jueves, una vez dado de alta del hospital, y posteriormente obtuvo libertad bajo fianza por 5 millones de nairas (aprox. $3,480 dólares). El proceso judicial fue aplazado al 20 de enero para el inicio del juicio.

Aunque nació y se formó deportivamente en el Reino Unido, Anthony Joshua mantiene fuertes lazos familiares con Nigeria, país donde asistió brevemente a un internado durante su infancia y del cual posee nacionalidad.

El accidente y sus consecuencias han generado una amplia reacción pública, con llamados a reforzar los controles y mejorar la seguridad en las carreteras nigerianas.

Cómo ocurrió el accidente de Anthony Joshua

Dos personas fallecieron en el accidente que involucró a Anthony Joshua, el pasado 29 de diciembre de 2025. / Foto: (Federal Road Safety Corps via AP)

El siniestro se produjo en la autopista Lagos-Ibadán, una de las vías más transitadas del país, cuando el vehículo en el que viajaban Anthony Joshua, Sina Ghami y Latif “Latz” Ayodele impactó contra un camión estacionado. Ghami y Ayodele fallecieron a causa del choque.

Joshua, bicampeón mundial de los pesos pesados, sufrió lesiones menores y fue dado de alta el miércoles, tras ser considerado clínicamente apto para recuperarse en casa.

Su promotor, Matchroom Boxing, confirmó que el boxeador permanecerá en Nigeria durante su recuperación.

