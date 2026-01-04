Anthony Joshua publica foto con su madre y la familia de sus amigos muertos en el accidente

Tras el accidente que sufrió en Nigeria, Anthony Joshua compartió una fotografía en la que aparece junto a su madre y los familiares de sus amigos y colaboradores Sina Ghami y Kevin Latif ‘Latz’ Ayodele, muertos en el siniestro.

Luego de salir del Hospital Internacional Duchess en Ikeja horas antes de empezar el 2026, Joshua asistió al funeral en una mezquita de Londres.

A seis días del accidente, el pasado sábado, Joshua subió a su cuenta de Instagram una fotografía donde se le ve sentado junto a su madre y su familia, mientras una persona sostenía un retrato enmarcado de Ghami.

La imagen fue acompañada con la leyenda “El guardián de mis hermanos”. El post se publicó horas después de que el pasado viernes Joshua llegara al aeropuerto de Londres Stansted. Desde entonces, ha estado recuperándose en su mansión.

De acuerdo con Daily Mail, Joshua sufrió lesiones en las costillas y en la rodilla. Al parecer, las afectaciones pueden ser más severas de lo esperado y reportado en su momento por las autoridades nigerianas.

El accidente se dio días después de que el pasado 19 de diciembre Joshua derrotara por KO a Jake Paul en el Kaseya Center de Miami.

El vehículo todoterreno en el que se desplazaba Joshua impactó contra un camión que se encontraba estacionado en la zona de Makun.

Joshua viajaba como pasajero en un Lexus junto a otra persona en la parte trasera del automóvil. El conductor y un acompañante que iban en la parte delantera fallecieron tras el choque.

De acuerdo con la Agencia de Cumplimiento y Aplicación del Tráfico (TRACE) en el estado de Ogun, las investigaciones preliminares mostraron que el automóvil en el que viajaban Joshua y los demás se movía a una velocidad excesiva y había reventado un neumático antes del accidente.

Cabe recordar que Joshua es hijo de padre británico y madre nigeriana. Residió en Nigeria hasta los 12 años, cuando se trasladó al Reino Unido con su familia.



Sigue leyendo:

· Revelan “milagroso” detalle que salvó la vida de Anthony Joshua en el trágico accidente en Nigeria

· Anthony Joshua dado de alta del hospital tras mortal accidente de tránsito

· Acusan a conductor que provocó grave accidente de Anthony Joshua en Nigeria