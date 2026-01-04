Stefon Diggs rompió el silencio sobre acusación por agresión y asfixia

Luego de que se conociera una acusación contra el receptor de New England Patriots por una supuesta agresión con asfixia, Stefon Diggs rompió el silencio el pasado miércoles en una conversación con reporteros en la que también participó el entrenador Mike Vrabel.

Diggs se disculpó por no haber comentado su situación antes y recordó que es un caso que sigue bajo investigación y activo en corte. Por tal motivo, sus declaraciones no pueden ser amplias.

“Lo siento, no estuve disponible durante esos dos días. Es un tipo diferente de tiempo para lidiar con todo. Definitivamente, es un caso abierto, así que no puedo serlo, ni siquiera puedo decir nada al respecto”, dijo.

En este sentido, Diggs expresó estar abierto a hablar más de fútbol que del escándalo donde se lo involucra por agredir a su chef personal en medio de un reclamo por impago.

“Es un momento diferente, un momento muy emotivo” (final de temporada) estoy llevado de vuelta por algunas cosas que han estado sucediendo”, agregó.

Acusación contra Stefon Diggs

El pasado 16 diciembre la chef del jugador acudió a la Policía a denunciar la supuesta agresión sucedida dos semanas antes, un 2 de diciembre. La mujer alegó no haber denunciado antes por temor por a la fama y el poder del jugador.

La cocinera había comenzado a trabajar con Diggs en julio, bajo un acuerdo que cubría toda la temporada 2025. Inicialmente, su pago era semanal, pero la dinámica fue cambiado y terminó con regularidad mensual.

Diggs se negó a pagarle una semana de noviembre argumentando que “no se requirieron sus servicios”. Por este motivo, ambos sostuvieron una discusión por mensaje. Esa misma noche, Diggs habría entrado a su habitación sin permiso.

De acuerdo con su testimonio, la discusión escaló rápidamente. La mujer asegura que Diggs la golpeó en la cara y, cuando intentó apartarlo, él la sujetó por detrás y ahorcó su cuello con el brazo. La fuerza emprendida fue tal, según la chef, que tuvo dificultades para respirar y casi pierde el conocimiento.

Stefon tiene programada su comparecencia judicial para el 23 de enero, apenas dos días antes de la Final de la AFC, en caso de que los Patriots lleguen a esa instancia.



