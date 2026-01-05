window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Reportan disparos cerca del Palacio Presidencial de Venezuela

Varios disparos y un enfrentamiento armado se ha reportado la noche de este lunes cerca del Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela

Vehículos blindados de la Guardia Nacional bloquean una avenida que conduce al palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela, el sábado 3 de enero de 2026.

Vehículos blindados de la Guardia Nacional bloquean una avenida que conduce al palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela, el sábado 3 de enero de 2026. Crédito: Cristian Hernandez | AP

Por  El Diario

Varios disparos y un enfrentamiento armado se ha reportado la noche de este lunes cerca del Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela, según reportes en las redes sociales. Hasta ahora se desconoce el motivo de los disparos.

En varios de los videos en redes sociales se observa a fuerzas civiles y militares disparando al cielo, a posibles blancos no identificados.

Los disparon se producen apenas horas después de que Delcy Rodríguez jurara como “presidenta encargada” de Venezuela, en reemplazo de Nicolás Maduro tras su captura por parte de Estados Unidos.

Información en desarrollo…

