Reportan disparos cerca del Palacio Presidencial de Venezuela

Varios disparos y un enfrentamiento armado se ha reportado la noche de este lunes cerca del Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela, según reportes en las redes sociales. Hasta ahora se desconoce el motivo de los disparos.

En varios de los videos en redes sociales se observa a fuerzas civiles y militares disparando al cielo, a posibles blancos no identificados.

🔴 URGENTO: Reportan enfrentamiento armado alrededor del Palacio Presidencial de Miraflores. pic.twitter.com/or3ZMYrbat — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) January 6, 2026

Es posible que esten intentando tomar el Palacio de Miraflores, pero esto es si o si una operación en curso (no hay uniformes militares). pic.twitter.com/X7gM48CLo0 — Agustín Antonetti (@agusantonetti) January 6, 2026

Los disparon se producen apenas horas después de que Delcy Rodríguez jurara como “presidenta encargada” de Venezuela, en reemplazo de Nicolás Maduro tras su captura por parte de Estados Unidos.

Información en desarrollo…