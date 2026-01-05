El “oro negro” del mar: Pagan 3,2 millones de dólares por un solo atún rojo en Japón

Un atún rojo de 243 kilogramos (535 libras) se vendió por un precio récord de 3.2 millones de dólares (510 millones de yenes) este lunes, durante la emblemática subasta anual de Año Nuevo en el mercado de pescado de Toyosu, en Tokio. Esta cantidad de pescado sería suficiente para preparar miles de rollos de spicy tuna.

El mejor postor por el preciado ejemplar en la subasta al amanecer fue Kiyomura Corp., cuyo propietario, Kiyoshi Kimura, dirige la popular cadena Sushi Zanmai. El ejemplar fue capturado en la costa de Oma, en el norte de Japón, una región famosa mundialmente por la alta calidad de su atún.

Aunque diariamente se venden cientos de ejemplares en las subastas de la madrugada, los precios del atún de Oma son significativamente más altos de lo habitual, especialmente en esta primera subasta de celebración del año.

Los postores recorrieron las filas de enormes peces antes del amanecer. La fotógrafa de Associated Press, Louise Delmotte, capturó la esencia del evento mientras los expertos examinaban detalles críticos de la carne, como el color, la textura y el nivel de grasa (toro), analizando los cortes en las colas de los ejemplares con forma de torpedo.

Kimura comentó más tarde a los periodistas que esperaba pagar un poco menos, pero admitió que “el precio se disparó inesperadamente”. El costo final del pescado fue de 2.1 millones de yenes por kilogramo (aproximadamente 13,360 dólares).

“En parte lo hago por la buena suerte”, afirmó Kimura. “Pero cuando veo un atún con tan buena pinta, no me puedo resistir. Todavía no lo he probado, pero estoy seguro de que debe estar delicioso”.

