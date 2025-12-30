Kathy Hochul cree que el alcalde electo Zohran Mamdani “sorprenderá a mucha gente”

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, expresó su confianza en que el alcalde electo Zohran Mamdani logrará superar las expectativas de la ciudad. En una entrevista radial el domingo en WABC, señaló que, a pesar de algunas diferencias, ambos comparten prioridades como la asequibilidad y el acceso a un cuidado infantil de calidad.

“Creo que va a sorprender a mucha gente”, afirmó.

Hochul destacó que, aunque al principio desconocía bien la trayectoria de Mamdani, ahora percibe coincidencias significativas en sus agendas.

“Repito, no lo conocía bien. Cuando fue elegido, me preocupaban algunas posturas que le planteé —y seguiremos planteando nuestras diferencias—, pero también hay mucha coincidencia: la asequibilidad y la reducción del costo de vida en esta gran ciudad”, añadió.

La gobernadora resaltó la importancia de la cooperación entre la oficina del gobernador y los legisladores estatales para que Mamdani avance en su programa de reducción de costos y en iniciativas como un cuidado infantil universal gratuito.

Zohran Mamdani, de 34 años, se convertirá el 1 de enero en el primer alcalde musulmán y de ascendencia sudasiática en la historia de Nueva York, y también en el más joven en liderar la ciudad en los últimos 100 años.

Su juramentación comenzará a la medianoche en una ceremonia privada en la histórica estación de metro Old City Hall, fuera de servicio, administrada por la fiscal general del estado Letitia James.

Más tarde, a la 1:00 de la tarde, Mamdani participará en una ceremonia pública en las escaleras del ayuntamiento, donde será juramentado por el senador Bernie Sanders, nativo de Brooklyn y reconocido líder progresista.

Tras la ceremonia pública, se llevará a cabo una celebración popular en el Cañón de los Héroes de Broadway, abierta al público, aunque con asistencia limitada a quienes confirmen su participación con antelación.

Mamdani comenzó su carrera política en 2020 como representante del Distrito 36 en la Asamblea estatal, donde impulsó iniciativas progresistas como un piloto de transporte público gratuito y apoyó a los taxistas en huelga de hambre para aliviar su deuda.

Inicialmente, en su camino a la alcaldía, obtuvo solo un 8% de apoyo en las encuestas, pero logró imponerse en las primarias demócratas y finalmente vencer en las elecciones generales, consolidándose como un líder joven y progresista que, según Hochul, tiene potencial para transformar la ciudad.

