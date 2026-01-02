Lucha por la Gobernación de NY: la contienda estelar del 2026

El 2026 está apenas arrancando en el horizonte, y luego de un intenso 2025 en el ámbito electoral, donde el triunfo del joven demócrata Zohran Mamdani como nuevo alcalde de la Gran Manzana se convirtió en la gran noticia, el año nuevo viene cargado con otras contiendas políticas de gran impacto, entre ellas la lucha por la Gobernación del Estado de Nueva York.

La actual mandataria estatal, Kathy Hochul, quien ocupa el cargo desde agosto del 2021, tras la renuncia del entonces gobernador, Andrew Cuomo (señalado de haber cometido actos de acoso sexual contra más de una decena de mujeres), y quien conquistó la Gobernación tras las elecciones de 2022, busca seguir al mando. La actual gobernadora espera salir victoriosa en su lucha por la reelección.

Encuestas con posibles candidatos han mostrado por meses a Hochul como la corredora a la cabeza. La jefe del Estado de Nueva York, quien ha sido dura crítica de la administración Trump, especialmente por los recortes federales que busca promover este nuevo año, y quien se montó en el autobus del alcalde electo de la Gran Manzana, parece tener el viento a su favor, más aun con rivales bajándose de la contienda.

El retiro sorpresivo -poco antes de Navidad- de la republicana Elise Stefanik, a quien Hochul le llevaba una ventaja de 19%, según un sondeo reciente, movió un poco el tablero. Por el momento se posiciona como aspirante a la nominación del Partido Elefante el actual ejecutivo del condado de Nassau, Bruce Blakeman.

Pero, falta todavía por verse quién más se suma a la lucha por la Gobernación, donde el nombre del ex vicegobernador demócrata Antonio Delgado también está sobre la mesa. Sin embargo hasta ahora nadie parece hacerle sombra a Hochul.

Sin embargo, y aunque por ser la titular del cargo, la actual Gobernadora goza de ventaja, en opinión de analistas, Hochul no puede dormirse sobre los laureles y dar la batalla por ganada.

No solo porque se desconoce cómo se moverán las cartas republicanas tras la renuncia de Stefanik a la contienda, y es bien sabido que en política cualquier cosa puede pasar sino porque hay un 20% de votantes neoyorquinos que todavía se declaran indecisos a la hora de emitir sus votos. Ellos pudieran inclinar la balanza a favor de cualquiera de los candidatos que compitan.

“Las encuestas la ubican bien, pero la propia gobernadora Hochul, ella misma no piensa ni asume ese favoritismo como que se pueda confiar y ha tomado una postura de no dar por sentado el apoyo que tiene del electorado neoyorquino por lo que sigue teniendo presencia visible a través de todo el Estado”, aseguró el analista político Carlos Vargas, quien recalcó que no se puede subestimar a los contricantes que se vayan sumando.

“Ni ella piensa que se puede confiar ni debe confiarse. Y no solo en las elecciones primarias sino también en las generales. No sabemos todavía cuáles van a ser todos los candidatos que se presenten. Aunque por el lado demócrata Antonio Delgado ha mostrado bastante interés, y aunque pueda que no haya sonado mucho después de que dejó el puesto de vicegobernador, no se puede dar por descontado el impacto que pudiera tener en esa contienda”, aseguró Vargas.

“Y en el caso de Delgado, que antes de ser vicegobernador fue congresista de Nueva York por el Distrito 19, que abarcaba a los Catskills y a Hudson Valley, y que han ganado republicanos, no se puede descartar que de la pelea”, dijo el comentarista.

“Igual por el lado republicano con el presidente del condado de Nassau, Bruce Blakeman, pasa algo interesante y es que ganó en un distrito de mayoría demócrata siendo republicano y conservador pero tomando distancia de posturas más extremas como la que ha tomado Stefanik. Es algo que no puede ignorarse”, remarcó el analista.

Vargas manifestó además que aunque queda un camino largo por recorrer para saber quién se quedará con el puesto de Gobernador para el período 2027-2031, la aspirante a ser reelegida en el cargo deberá jugar muy bien sus cartas. Es claro que necesita el apoyo de los votantes de Mamdani, pero no puede limitar sus propuestas a una agenda progresista ya que más allá de los límites de la Gran Manzana, hay sectores demócratas más moderados a los que debe atraer, si quiere ganar.

“Hochul, e incluso el propio Trump, han entendido que Mamdani ha sido capaz de movilizar enormemente a un electorado que en las elecciones municipales se duplicó, en comparación con el año anterior, y al igual que muchos otros políticos, han tomado nota de ese gran hito”, dijo el experto.

“Y aunque ciertamente Hochul ha tomado nota, sin compartir todas las posturas del alcalde electo, no puede ignorar que ha sido favorecido por el electorado neoyorquino de la Ciudad, que a ella le interesa tener”, dijo Vargas. “Pero sabe que no es el mismo electorado del resto del Estado y en eso tendrá que balancear su campaña, incluyendo también al resto del electorado que es más moderado e incluso buena parte conservador”.

Respecto a la influencia que pudiera tener Trump -quien ya hizo público su respaldo a Blakeman para las primarias republicanas tras la salida de Stefanik, Vargas destacó lo siguiente: “Habrá que ver cómo se comporta el panorama político en los próximos meses. Y todo dependerá de la gestión del presidente, porque a Trump le puede salir el tiro por la culata el apoyar a alguien que no parezca tener apoyo de ganador“.

“Al presidente no le gustan los perdedores y siempre se va a la segura”, agregó el experto.

Y en cuanto a las ventajas que ve en Hochul, el analista menciona que al competir como funcionaria titular, más allá de los aciertos que ha presentado en su cargo, esa posición da un “plus” sobre sus rivales. Sin embargo recalcó que habrá que esperar a ver cómo se mueve el juego político en los próximos meses antes de cantar victoria.

Datos sobre las elecciones por Gobernador de NY