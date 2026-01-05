La LVBP reanudará la temporada el 7 de enero tras la suspensión por la crisis en Venezuela

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) informó este domingo que retomará su calendario de juegos el próximo 7 de enero, tras haber suspendido de forma provisional la actividad como medida preventiva para resguardar a jugadores, personal técnico y aficionados, en medio de la crisis generada por la reciente acción militar de Estados Unidos en Venezuela.

Mediante un comunicado difundido en su cuenta oficial de Instagram, la LVBP explicó que, en coordinación con los equipos participantes, anunciará en los próximos días la reprogramación del calendario restante, con el propósito de asegurar la continuidad y el normal desarrollo del campeonato.

“La Liga, junto a los clubes, informará oportunamente la reestructuración del calendario. Agradecemos a la afición y a los medios de comunicación por su comprensión y el respaldo permanente al béisbol profesional venezolano”, señaló el organismo rector del torneo.

La suspensión de los encuentros se produjo el sábado 3 de enero, luego de que Estados Unidos ejecutara una operación militar en Caracas y otras regiones del país. De acuerdo con el Gobierno venezolano, el operativo incluyó bombardeos y dejó víctimas civiles y militares, aunque hasta el momento no se ha ofrecido un balance oficial de fallecidos o heridos.

Durante la acción militar fueron detenidos el presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes posteriormente fueron trasladados al Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad en Estados Unidos.

