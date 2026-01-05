Mickey Rourke lanza campaña de GoFundMe para evitar ser desalojado de su casa

El actor estadounidense Mickey Rourke atraviesa un momento financiero complicado que lo ha llevado a solicitar apoyo económico para evitar ser desalojado de su vivienda en Los Ángeles. El intérprete, reconocido por su trayectoria en el cine y por su incursión en el boxeo profesional, recurrió este domingo a una campaña de GoFundMe para enfrentar la deuda que acumula.

De acuerdo con información difundida por la revista People, Rourke, nominado al Oscar por su trabajo en ‘The Wrestler’, debe aproximadamente $60 mil dólares en alquiler. Para hacer frente a esta situación, se abrió una recaudación en la plataforma GoFundMe bajo el título “Help Mickey Rourke Stay in His Home” (“Ayuda a Mickey Rourke a quedarse en su casa”), que hasta ahora ha reunido $20,014 dólares de una meta fijada en $100 mil.

El texto que acompaña la campaña ofrece un repaso por la relevancia del actor en la historia del cine estadounidense y subraya el impacto de su trabajo durante las décadas de 1970 y 1980.

“Mickey Rourke entró en el cine estadounidense como una fuerza de la naturaleza: crudo, valiente y totalmente original”, señala la descripción.

El mensaje amplía esta idea al recordar su etapa de mayor reconocimiento: “A finales de los años 70 y 80, no era solo una estrella de cine; era un símbolo de algo raro: peligro acompañado de vulnerabilidad, dureza con corazón. Desde Diner hasta Rumble Fish y 9½ Weeks, Mickey ofreció actuaciones que se sentían vividas, no interpretadas, y dejó una huella permanente en la cultura cinematográfica estadounidense”.

La campaña también aborda el quiebre en su carrera y menciona que la fama no lo ha protegido contra las dificultades y que el talento no garantiza estabilidad. Además de asegurar que es una persona que merece dignidad, un hogar y la oportunidad de recuperar su estabilidad.

“La fama no te protege contra las dificultades y el talento no garantiza estabilidad. Lo que queda es una persona que merece dignidad, un hogar y la oportunidad de recuperar su estabilidad”, expresa la publicación.

Cabe mencionar que aunque Mickey Rourke logró consolidarse como una figura destacada del cine, su vida personal y profesional ha estado marcada por episodios de inestabilidad, decisiones polémicas y problemas económicos en los últimos años.

Hard Times

In Jan 2026 actor Mickey Rourke approved a GoFundMe campaign to prevent his eviction from his Los Angeles home. The 73-year-old actor known for legacy roles in The Wrestler, Iron Man 2, Angel Heart & Sin City reportedly fell nearly $60K behind in rent. #MickeyRourke pic.twitter.com/XACahFdsNH — The Last Show- Karen Lee (@thelastshow) January 5, 2026

