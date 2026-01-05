Qué jubilados recibirán el primer pago de enero del Seguro Social en 9 días

El Seguro Social ya tiene definido su calendario de pagos de enero de 2026 y millones de jubilados deben estar atentos, ya que el primer depósito del año se realizará el 14 de enero, con montos que pueden llegar hasta $5,108 mensuales para quienes cumplen los requisitos más altos.

¿Quiénes reciben el pago del 14 de enero?

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) informó que el primer grupo en cobrar durante enero serán los jubilados nacidos entre el día 1 y el 10 de cualquier mes.

Ese depósito se enviará el 14 de enero de 2026.

El calendario continúa de la siguiente manera:

–21 de enero: jubilados nacidos del 11 al 20

-28 de enero: jubilados nacidos del 21 al 31

¿A qué edad se puede cobrar el Seguro Social?

Los ciudadanos pueden comenzar a recibir pagos del Seguro Social a partir de los 62 años. Sin embargo, la cantidad mensual varía considerablemente según la edad a la que se elija jubilarse y el historial de aportaciones al sistema.

Cómo aumentar el monto del cheque mensual

El pago depende principalmente de tres factores:

1. Edad en la que te jubilas

2. Cuánto aportaste al Seguro Social

3. Durante cuántos años realizaste aportaciones

De acuerdo con la SSA, una persona que se jubile a los 62 años puede recibir hasta $2,831 al mes, mientras que quien espere hasta los 70 años puede alcanzar el monto máximo actual de $5,108 mensuales.

Los beneficiarios pueden consultar un estimado personalizado de su pago mensual mediante la calculadora oficial de la SSA.

Cómo se financia el Seguro Social

El programa se sostiene con el impuesto sobre la nómina, pagado tanto por los empleados como por los empleadores.

No obstante, expertos advierten que, si el Congreso no toma medidas, el fondo podría dejar de pagar beneficios completos tan pronto como en 2034, debido al aumento de jubilados y a la disminución de trabajadores activos.

