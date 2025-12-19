Tyson Fury lanza duras palabras sobre Joshua: “Eres un perdedor”

La posibilidad de un futuro cruce entre Tyson Fury y Anthony Joshua volvió a encender el debate en el boxeo británico, incluso antes de que Joshua suba al ring para enfrentar a Jake Paul este 19 de diciembre en la ciudad de Miami. En medio de ese contexto, el “Gypsy King” no tardó en reaccionar con dureza a las declaraciones de su compatriota y utilizó las redes sociales para ridiculizarlo públicamente.

Fury se mostró particularmente irónico ante la frase de Joshua, quien había asegurado que iba a “matar”, en sentido figurado, a Jake Paul. Para el excampeón mundial, la situación resulta absurda considerando el momento de la carrera de su rival.

“Tiene 37 años y está al final de su carrera peleando con un youtuber, un chico de Disney Channel al que Tommy (Fury) venció. Eres un perdedor sin clase que viene de una derrota por nocaut tras 15 meses contra un chico de aquí. Imagínate si alguien de Morecambe me noqueara. Eres un inútil imbécil”, expresó.

Las burlas de Fury también hicieron referencia al reciente pasado de Joshua sobre el cuadrilátero debido a que en el año 2024, el ex campeón sufrió una dura derrota por nocaut ante Daniel Dubois en el estadio de Wembley, una pelea que inicialmente prometía ser un renacer para Joshua, pero que terminó marcando otro golpe en su trayectoria profesional.

Fotod de la conferencia de prensa para el combate entre Jake Paul y Anthony Joshua en el Kaseya Center el 21 de noviembre de 2025 en Miami, Florida. Crédito: Getty Images for Netflix | Cortesía

Mientras tanto, Fury ha alimentado en las últimas semanas los rumores sobre un eventual regreso al boxeo profesional. En ese escenario, aprovechó la ocasión para advertirle a Joshua lo que, según él, ocurriría si sus caminos se cruzan cuando vuelva oficialmente en 2026.

“Un dato curioso, si alguna vez me cruzo contigo, te noquearé, y quedarás totalmente inconsciente”, sentenció. Y remató con otra frase cargada de provocación: “No soy un youtuber, ni un hombre de la mitad de tu tamaño. Soy él hombre”, destacó.

Las declaraciones toman aún más relevancia luego de que The Ring, medio especializado que pertenece a Turki Al-Alshikh, revelara que el tan esperado duelo entre Fury y Joshua ya tiene un horizonte claro. Según la publicación, el combate se llevaría a cabo en 2026 como parte de un evento de Riyadh Season, una noticia que sacudió al mundo del boxeo.

“Fuentes le han informado a The Ring, que un enfrentamiento muy esperado entre los ex campeones de peso pesado Tyson Fury y Anthony Joshua encabezará un megaevento de la Temporada de Riad en 2026. Ahora, está más cerca que nunca de hacerse realidad”, dijo el medio en su sitio web.

