Australian Open 2026: Premios récord y cuánto dinero ganarán los campeones

La edición 2026 del Australian Open aumentará el monto de los premios para los ganadores en el Grand Slam de este año.

Los organizadores del torneo anunciaron el mayor pozo de dinero que hayan tenido en la historia del Grand Slam.

El monto será $111,5 millones de dólares australianos ($75 millones) de dólares estadounidenses. Esto representa un aumento respecto a los $96,5 millones de dólares australianos de 2025.

Los campeones individuales femeninos y masculinos ganarán $4,15 millones de dólares australianos (2,8 millones de dólares), un aumento del 19% respecto al año pasado.

Aumento en premios de Australian Open será a todos los tenistas

Los premios en metálico del torneo clasificatorio aumentarán un 16% y, según los organizadores, todos los jugadores de individuales y dobles del cuadro principal recibirán un aumento mínimo del 10%.

El director ejecutivo de Tennis Australia, Craig Tiley, afirmó que este aumento “demuestra nuestro compromiso de apoyar las carreras tenísticas en todos los niveles”.

“Desde un aumento del 55% en los premios de la clasificación desde 2023 hasta la mejora de los beneficios para los jugadores, garantizamos la sostenibilidad del tenis profesional para todos los competidores”, declaró Tiley.

“Al apoyar a jugadores de todos los niveles, estamos creando una mayor base de talentos y tramas más atractivas para los aficionados”.

Jannik Sinner y Aryna Sabalenka fueron los campeones en la edición de 2025 del primer torneo grande del año.

Venus Williams participará en Australian Open

La siete veces campeona de Grand Slam en individuales, Venus Williams, ha recibido una invitación especial para el Abierto de Australia que comienza el 18 de enero en Melbourne.

El torneo anunció el viernes en una publicación en redes sociales que Williams, de 45 años, regresaría al Melbourne Park 28 años después de su primera aparición. En 1998, derrotó a su hermana menor Serena en la segunda ronda antes de perder en los cuartos de final ante su compatriota estadounidense Lindsay Davenport.

Sigue leyendo:

– La NBA vuelve a China con dos juegos de pretemporada entre Mavericks y Rockets

– Anthony Joshua prometió a apoyar eternamente a las familias de sus amigos fallecidos en el trágico accidente

La edición 2026 del Australian Open aumentará el monto de los premios para los ganadores en el Grand Slam de este año.

Los organizadores del torneo anunciaron el mayor pozo de dinero que hayan tenido en la historia del Grand Slam.

El monto será $111,5 millones de dólares australianos ($75 millones) de dólares estadounidenses. Esto representa un aumento respecto a los $96,5 millones de dólares australianos de 2025.

Los campeones individuales femeninos y masculinos ganarán $4,15 millones de dólares australianos (2,8 millones de dólares), un aumento del 19% respecto al año pasado.

Australian Open announces record prize money for 2026.



It’s a record-breaking $111.5 million (AUD) prize pool, a 16% increase from 2025.



Last year’s prize pool was $96.5 million (AUD).



Breakdown for men’s & women’s singles:



Winner: $4.15M (+19%)



Runner-up: $2.15M (+13%)… pic.twitter.com/eyMct46p2P — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 6, 2026

Aumento en premios de Australian Open será a todos los tenistas

Los premios en metálico del torneo clasificatorio aumentarán un 16% y, según los organizadores, todos los jugadores de individuales y dobles del cuadro principal recibirán un aumento mínimo del 10%.

El director ejecutivo de Tennis Australia, Craig Tiley, afirmó que este aumento “demuestra nuestro compromiso de apoyar las carreras tenísticas en todos los niveles”.

“Desde un aumento del 55% en los premios de la clasificación desde 2023 hasta la mejora de los beneficios para los jugadores, garantizamos la sostenibilidad del tenis profesional para todos los competidores”, declaró Tiley.

“Al apoyar a jugadores de todos los niveles, estamos creando una mayor base de talentos y tramas más atractivas para los aficionados”.

Jannik Sinner y Madison Keys fueron los campeones en la edición de 2025 del primer torneo grande del año.

Venus Williams participará en Australian Open

La siete veces campeona de Grand Slam en individuales, Venus Williams, ha recibido una invitación especial para el Abierto de Australia que comienza el 18 de enero en Melbourne.

El torneo anunció el viernes en una publicación en redes sociales que Williams, de 45 años, regresaría al Melbourne Park 28 años después de su primera aparición. En 1998, derrotó a su hermana menor Serena en la segunda ronda antes de perder en los cuartos de final ante su compatriota estadounidense Lindsay Davenport.

Sigue leyendo:

– La NBA vuelve a China con dos juegos de pretemporada entre Mavericks y Rockets

– Anthony Joshua prometió a apoyar eternamente a las familias de sus amigos fallecidos en el trágico accidente