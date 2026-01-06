Dallas Cowboys despiden a coordinador defensivo tras mala temporada

Los Dallas Cowboys anunciaron este martes el despido del coordinador defensivo Matt Eberflus, esto después de que la defensa permitió la mayor cantidad de puntos y logró la menor cifra de intercepciones en la historia de la franquicia.

Eberflus, en su primer año como coordinador defensivo de Dallas, no logró enderezar a una unidad que se convirtió en el principal lastre del equipo durante la temporada regular de la NFL, cerrada con récord de 7-9-1 y sin acceso a los playoffs.

Una defensa de Dallas Cowboys que marcó récords negativos

El punto de quiebre se produjo el domingo con la derrota 34-17 ante los New York Giants, un partido que selló el destino del entrenador de 55 años. Ese encuentro fue el noveno juego de la temporada en el que los Cowboys permitieron 30 o más puntos, una marca sin precedentes para la organización.

Dallas terminó último en la NFL en defensa de puntos y defensa contra el pase, además de ubicarse en el puesto 30 en defensa total.

Por primera vez en su historia, la franquicia permitió más de 500 puntos en una temporada, con 511 en total, un promedio de 30.1 puntos por partido. Solo el equipo de 1960, que terminó sin victorias, registró un promedio mayor (30.8).

Inestabilidad constante en la defensiva de Dallas

Con la salida de Eberflus, los Cowboys tendrán su cuarto coordinador defensivo en cuatro temporadas, tras los pasos de Dan Quinn (2023), Mike Zimmer (2024) y ahora Eberflus. Llama la atención que los últimos cinco coordinadores defensivos de Dallas han sido exentrenadores en jefe de la NFL, sin lograr consolidar un proyecto a largo plazo.

Dallas acumula ahora dos temporadas consecutivas con récord perdedor, algo que no ocurría desde 2002, y queda lejos del periodo reciente en el que logró tres campañas seguidas de 12 victorias entre 2021 y 2023, aunque con apenas un triunfo en playoffs.

