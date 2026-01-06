Fernando Carrillo asegura fue novio de la presidenta de Venezuela Delcy Rodríguez

El actor venezolano Fernando Carrillo causó revuelo al contar públicamente que mantuvo un vínculo sentimental con Delcy Rodríguez, quien acaba de asumir de manera interina la presidencia de Venezuela. Al referirse a esa etapa de su vida, Carrillo afirmó: “Fue el gran amor de mi vida”.

En una entrevista concedida a una emisora de Ecuador, el intérprete, conocido por su respaldo al chavismo, cuestionó la intervención dispuesta por el presidente Donald Trump y rechazó la idea de que la actual vicepresidenta, Delcy Rodríguez, quien asumió ayer como sucesora institucional y fue reconocida por Estados Unidos, haya traicionado a Nicolás Maduro antes del operativo.

Carrillo sostuvo que existe una campaña mediática que distorsiona los hechos y defendió a Rodríguez.

“Estoy en desacuerdo con la matriz de opinión que tratan de imponer los medios de comunicación y las redes sociales. Totalmente falso. Yo la conozco muy bien a Delcy, hoy primera presidenta de Venezuela. La conozco muy bien, fue mi pareja, no hubo traición”, expresó, generando sorpresa tanto en los conductores del programa como en la audiencia.

Durante la conversación con FM Radio Fuego, Fernando Carrillo, que actualmente reside en México, amplió sus declaraciones sin entrar en demasiados pormenores personales: “Estuvimos tres años, es la mujer más inteligente. A esta edad puedo decir que fue el gran amor de mi vida, sabiendo cómo actúa, cómo defiende a su familia, a sus amigos. Es inteligente y triunfadora. Es una mujer brillante en la política mundial”, mencionó.

Por último, Carrillo reiteró su postura de que Rodríguez no traicionó a Maduro para acceder al poder ni está actuando en favor de Estados Unidos. En ese sentido, manifestó su confianza en el accionar de la dirigente: “Ella hará lo más beneficioso para solventar la situación que estamos viviendo. Vamos a ver cómo se desarrolla esto y el mundo”, concluyó.

Desliza en la publicación para ver el video

Sigue leyendo: