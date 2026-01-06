Fernando Carrillo asegura estar en shock por la captura de Nicolás Maduro y su esposa

El actor Fernando Carrillo ofreció declaraciones sobre la captura de Nicolás Maduro la madrugada del pasado sábado en Caracas, luego de que Estados Unidos ingresara a su domicilio y se lo llevara a él y a su esposa, Cilia Flores, a quienes están acusando de narcotráfico, aunque el lunes se declararon “no culpables”. Por ello, rechazó lo ocurrido el pasado fin de semana.

“Es una gran sorpresa, es un shock y es tristísimo que se viole y se violente el espacio de un país, con una invasión aérea de 150 aeronaves, donde hirieron a cientos de personas de ambas partes: opositores y chavistas”, dijo el venezolano a Chilevisión.

Carrillo, en el año 2024, se vio obligado a suspender las redes sociales debido a que los comentarios en su contra incrementaron tras defender el resultado de las elecciones en Venezuela de unas actas que nunca mostró el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El apoyo que Fernando le ha demostrado a la administración de Maduro no ha sido un secreto para nadie y, tras lo ocurrido el sábado, rechazó que se lo hayan llevado de esa manera: “Yo estoy a favor de la soberanía de los pueblos, de la autodeterminación de los pueblos y nadie tiene que estar dictaminándole nada a nadie. Ya Dios se encargará de esto“.

En declaraciones a Telemundo, criticó que el hecho de que le hayan cerrado las puertas por apoyar a Maduro y no volvió a ser llamado en ningún canal de televisión para grabar una telenovela o cualquier tipo de proyecto, lo cual no considera justo, que por su visión política no tenga más oportunidades en el mundo del entretenimiento.

“Volverán. Ustedes vieron las múltiples marchas alrededor del mundo ayer, ¿cuándo en la historia de Esclavos Unidos de América se hizo una extracción o cambio de régimen, y el mundo se levantó a favor de Bin Laden o Saddam Hussein?”, añadió durante la entrevista a Chilevisión.

En diversas ocasiones se le vinculó sentimentalmente con Delcy Rodríguez, quien ahora asumió el poder en Venezuela tras la orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por la captura de Maduro: “La mujer más inteligente y brillante en la política mundial. Conozco muy bien a Delcy, y sé de su lealtad, y sé de su nobleza, y sé de su coraje y su valentía. Imposible”, dijo en el programa “Tu Día”.

