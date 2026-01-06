Gvardiol se someterá a cirugía y peligra Mundial 2026 con Croacia

El croata Josko Gvardiol, defensa del Manchester City, tendrá que pasar por el quirófano por una lesión en la tibia, según informó este martes el club mancuniano.

El futbolista de Zagreb se lesionó en el partido que su equipo disputó este fin de semana contra el Chelsea, que concluyó con empate 1-1, y tuvo que ser sustituido en el minuto 51.

En su comunicado, el City confirmó que el defensa se someterá a una operación esta semana y que, a partir de ahí, se podrá saber el tiempo de recuperación que necesitará el jugador.

This is a hard moment, but it will never define me. I know who I am and where I come from.



To the Cityzens, thank you for your endless support. I love you, and I’ll fight every day to return stronger, as a City warrior. pic.twitter.com/VU3sYllKYv — Joško Gvardiol (@JoskoGvardiol4) January 5, 2026

“Este es un momento duro, pero no me va a definir. Sé quién soy y de dónde vengo. Lucharé cada día para volver más fuerte. Me levantaré de nuevo, mejor que nunca”, dijo Gvardiol en sus redes sociales.

De acuerdo a los reportes, Gvardiol podría estar fuera de cuatro a cinco meses en el club, que lo haría perderse la mayoría de la temporada con el Manchester City y podría complicarse su convocatoria con Croacia al Mundial 2026.

Los croatas están ubicados en el Grupo L del Mundial 2026 junto con Inglaterra, Panamá y Ghana. Gvardiol es uno de los mejores jugadores del seleccionado croata.

Manchester City con problemas en la defensa

El City tiene en estos momentos a tres centrales lesionados, Ruben Dias, John Stones y el propio Gvardiol, lo que ha propiciado que el club recupere al canterano Max Alleyne, que estaba cedido esta temporada en el Watford.

No se descarta que el equipo de Pep Guardiola acuda al mercado de fichajes para tratar de reforzar la zaga.

El Manchester City de Pep Guardiola marcha en el segundo lugar de la Premier League a seis puntos de distancia del Arsenal tras 20 jornadas en lo que va de temporada.

El City suma dos empates consecutivos y viene de igualar 1-1 ante el Chelsea como local. El próximo partido será ante el Brighton, este miércoles como locales.

