Mamdani nombra a exasesora de Bernie Sanders como su jefa de Comunicaciones

El alcalde de Nueva York Zohran Mamdani designó a Anna Bahr, exasesora del senador Bernie Sanders, como su jefa de Comunicaciones.

Bahr, de 33 años, asumirá la supervisión total del Departamento de Comunicaciones del alcalde, incluyendo la estrategia mediática, la oficina de prensa y la coordinación de los mensajes de todas las agencias de la ciudad.

Sanders no solo fue una figura central en la campaña de Mamdani, sino que también lo juramentó durante la ceremonia de investidura. Bahr había trabajado con Sanders tanto en su campaña presidencial de 2020 como, más recientemente, en su oficina del Senado.

Según New York Post, bajo la dirección de Bahr se conformará uno de los equipos de comunicaciones más amplios de cualquier alcaldía en la historia de la ciudad.

Incredibly excited to be joining the extraordinary @ZohranKMamdani team, which is charting a new course in progressive leadership.



The future of New York belongs to the people, not the billionaire class. https://t.co/aydkPO5SZb — Anna Bahr (@anna_bahr) January 6, 2026

El grupo incluye a Joe Calvello, también exasesor de Sanders y recientemente vinculado a la administración del senador John Fetterman, quien será el secretario de prensa y coordinará las comunicaciones de todas las agencias municipales.

El equipo se completa con Lekha Sunder, de 26 años, como subdirectora de comunicaciones; Dora Pekec, de 25, como portavoz principal y responsable de la sala de prensa; y Julian Gerson, de 29 años, quien continuará como redactor de discursos del alcalde, de acuerdo con fuentes citadas por The New York Post.

En declaraciones recogidas por ese medio, Bahr afirmó que Mamdani busca “un gobierno que no esté financiado por multimillonarios ni dirigido por consultores”, sino enfocado en las necesidades de los trabajadores.

Por su parte, el alcalde expresó que la comunicación será un eje central de su gestión y celebró la incorporación de Bahr y Calvello a su equipo.

Antes de dedicarse de lleno a la política, Bahr trabajó en medios de comunicación, incluido un paso por The New York Times, y posteriormente formó parte del equipo del exalcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti.

También ha manifestado posiciones críticas contra figuras como Elon Musk y contra la administración Trump, en línea con el discurso progresista del entorno de Sanders.

