Mamdani la emprende contra cobros ocultos de empresas que sacan dinero a los neoyorquinos

Los cobros ocultos o tarifas sorpresivas por parte de compañías prestadoras de servicios se han convertido por años en una manera de explotar el bolsillo de los neoyorquinos, pero ese tipo de prácticas tienen los días contados. El alcalde Zohran Mamdani firmó este lunes dos órdenes ejecutivas con las que busca combatir tarifas ocultas y trampas cotidianas, como suscripciones no pedidas, a fin de que los consumidores no sigan siendo víctima de ese tipo de explotación.

El recién posesionado Alcalde de la Gran Manzana, quien ha prometido promover una agenda a favor de la asequibilidad y luchar contra corporaciones abusivas, aseguró en Brooklyn que en medio de la crisis de asequibilidad que viven millones de hogares, acaba de ordenar al Departamento de Protección al Consumidor y del Trabajador (DCWP) que comience a contactar a las empresas para garantizar el cumplimiento de la ley y advertir que de no hacerlo habrá consecuencias.

“Los neoyorquinos merecen saber exactamente qué están pagando, cuánto costará y si se están suscribiendo a un cargo recurrente, antes de que se les debite un solo dólar de su cuenta. En cambio, demasiadas personas se ven afectadas por tarifas ocultas y sorprendidas por trampas de suscripción a las que nunca dieron su consentimiento y de las que no pueden escapar fácilmente”, comentó el alcalde Mamdani, durante su anuncio junto a la Fiscal de Nueva York, Letitia James.

“En medio de una crisis de asequibilidad que ya está obligando a los trabajadores neoyorquinos a abandonar la ciudad, estas prácticas engañosas ejercen aún más presión sobre los presupuestos familiares”, dijo el burgomaestre. “Esta orden ejecutiva restablece lo que siempre debería haber sido: transparencia en los precios, responsabilidad para las empresas y pleno cumplimiento de la ley.

Una de las órdenes ejecutivas, emitida para frenar tarifas abusivas, como membresías de gimnasios, entradas a conciertos e incluso reservas de vuelos y servicios de atención médica establece un Grupo de Trabajo Municipal presidido por la vicealcaldesa de Justicia Económica, Julie Su, y el comisionado del Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP), Sam Levine, para impulsar acciones de la Ciudad en la lucha contra ese tipo de prácticas. Dicho grupo investigará posibles infracciones y tomará medidas coercitivas.

La otra normativa dedicada a luchar contra suscripciones que quitan dinero, faculta a la Ciudad ara utilizar todas las herramientas y autoridades de su oficina para combatir prácticas ilegales. Además ordena al al DCWP que presente recomendaciones al Concejo Municipal para combatir las tácticas y trampas de suscripción.

“Desde tarifas ocultas hasta trampas de suscripción abusivas, las empresas están utilizando una amplia gama de tácticas engañosas para aumentar los costos para los neoyorquinos”, dijo la Fiscal James. “Durante años, mi oficina ha estado luchando contra esas prácticas, exigiendo responsabilidades a las empresas que se aprovechan de los consumidores y devolviendo millones de dólares a quienes fueron estafados”.

La administración municipal asegura que las tarifas ocultas perjudican a los consumidores y además ponen en desventaja a las empresas honestas que ofrecen precios transparentes por lo que las órdenes ejecutivas también buscarán que s epromueva la igualdad de condiciones.

Sam Levine, comisionado del Departamento de Protección al Consumidor y del Trabajador de la Ciudad, advirtió que la Ciudad se tomará muy en serio ese compromiso y recalcó a las empresas abusivas que no podrán seguir ejerciendo es sucia práctica.

“Los neoyorquinos están pagando demasiado por los servicios cotidianos debido a tarifas ocultas e inesperadas y trampas de suscripción ilegales. Estas tarifas y trampas, que han dificultado la vida diaria y han mermado los presupuestos familiares, han quedado impunes durante demasiado tiempo”, dijo el funcionario.

“Es hora de exigir responsabilidades a las empresas por sus prácticas engañosas y devolver a los neoyorquinos el poder y la transparencia que merecen para que puedan realizar compras sin ser sorprendidos por costos que no pueden evitar”, concluyó.