Sergio Ramos se despide de la Liga MX con emotivo mensaje

El reconocido defensor español, Sergio Ramos, oficializó su salida del fútbol mexicano luego de no haber logrado alcanzar el título de campeón del torneo Apertura 2025 de la Liga MX con Rayados de Monterrey.

Ante esta decisión el jugador, que confirmó hace unos días que no continuaría con el club regiomontano, decidió enviarle un emotivo mensaje de despedida a la afición mexicana por el gran respaldo que le brindaron durante el tiempo que estuvo en el país.

Estas declaraciones las realizó el jugador durante un video compartido en su cuenta de la red social Instagram, donde afirmó que vivió un grato año defendiendo la camiseta de los Rayados de Monterrey y que ahora es tiempo de buscar un nuevo rumbo para mantener su carrera activa.

“Se acaba la experiencia mexicana, hoy nos despedimos de aquí de Monterrey. Unos días un poco nostálgico porque vinimos con mucha ilusión, con muchas ganas de triunfar. No ha podido ser, no hemos podido conseguir el objetivo, pero me llevo una experiencia maravillosa de un país encantador, de una gente que me ha tratado de maravilla”, expresó.

Sergio Ramos haciendo gesto. Crédito: Jesús Esquivel | Imago7

“De un club que creo tiene una proyección muy grande de cara al futuro, y que bueno, la vida pues sigue adelante y quería agradecer a todo el país ese cariño, ese respeto que me han mostrado en cada detalle. Sobre todo también a nuestra afición, que desde el primer día que llegué me he sentido arropado, me he sentido querido y gracias a todos ellos por por haber defendido ese escudo, con esa pasión de una misma manera estando todos juntos, les deseo siempre lo mejor y gracias a México. ¡Viva México cabrones! Un beso grande”, agregó Ramos en sus declaraciones.

El futuro de Sergio Ramos se ha convertido en un hecho incierto debido a que hace un par de días fue vinculado como posible fichaje del Manchester United de la Premier League, aunque este hecho fue descartado y se encuentra en la búsqueda de un nuevo club; es importante destacar que su edad es un impedimento para gran parte de los clubes que buscan figuras a largo plazo.

En 19 partidos disputados entre temporada regular y Liguilla del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, el defensor español y campeón del mundo en Sudáfrica 2010 logró marcar un total de tres goles y recibió ocho tarjetas amarillas.

