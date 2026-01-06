El Real Madrid viajará para el primer título de 2026, la Supercopa de España, sin Kylian Mbappé en la semifinal ante el Atlético de Madrid, por un esguince de rodilla que lo deja fuera por lesión.

Mbappé sufrió la lesión durante el último entrenamiento del año que lo deja fuera en la semifinal de la Supercopa de España. De clasificar a la final, Mbappé podría unirse al equipo en Arabia Saudí.

¿Cómo le ha ido al Real Madrid sin Kylian Mbappé?

El delantero de Francia se ha perdido 11 de 94 partidos desde su llegada al club blanco y solo han sumado una derrota. Además suman un 63% de victorias en esos 11 partidos.

De los once partidos que encaró en los 16 meses desde su aterrizaje, venció en siete, empató en tres y apenas salió derrotado en uno. Fue en la presente campaña ante el Manchester City en la Liga de Campeones en el Santiago Bernabéu.

El Atlético de Madrid será el primer equipo que no verá a Mbappé dos veces desde su llegada al conjunto merengue.

Ya se ausentó del primer derbi que pudo disputar de blanco. Fue en septiembre de 2024 en el Metropolitano y el Real Madrid, con Carlo Ancelotti al mando y una delantera con los brasileños Rodrygo y Vinícius, empató a uno en feudo rojiblanco en la octava jornada liguera.

Gonzalo García, el arma sustituta del Real Madrid

La solución ofensiva por la que ha apostado siempre Xabi Alonso cada vez que no ha podido contar con Kylian, el canterano Gonzalo García.

El delantero español no ha defraudado. Mostró grandes credenciales en el Mundial de Clubes con varios goles y reapareció este domingo.

García anotó un hat-trick perfecto en la victoria 5-1 del Real Madrid y fue el héroe en la pelea por LaLiga.

Todo apunta a que el joven de 21 años de edad será el delantero junto a Vinicius y Rodrygo para derrotar al Atlético y avanzar a la final de la Supercopa de España.

